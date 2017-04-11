大姨妈不来的原因

在女性的生活中，经常会遇到遇到月经一直不来的现象，女性的月经周期一般是30天左右，提前或者延迟一周以内这都是正常的，月经周期的长短因人而异，但是月经一直不来女性就要重视了，这是预示着我们的身体出现某种疾病了，那么大姨妈不来的原因？

子宫原因。很可能是子宫出现了问题引起了闭经，比如子宫内膜发生黏连或者是子宫发育不良，也有的女性在月经初潮以后患病，例如也称为子宫性闭经，因子宫有问题而引起的闭经，例如子宫内膜血吸虫病、子宫发育不良、子宫内膜结核等，卵巢激素不能正常反应而引起的继发性闭经。

卵巢原因。一般月经是因为卵巢分泌激素作用于女性子宫内膜，使其发生了变化，脱落、出血而形成。如果卵巢没有正常的分泌激素，子宫内膜就不会发生变化，月经会自然停止，如先天性的卵巢早衰、卵巢发育不良等。

中枢神经系统原因。中枢神经系统包括下丘脑和大脑，它们既统帅了脑垂体，也控制卵巢的功能。当中枢神经受到刺激的时候，卵巢功能发生变化引起闭经。比如日常的失恋、工作受阻、丧失亲人都会突然引起闭经。

以上就是对“大姨妈不来的原因”的介绍，女性大姨妈一般都是一个月一来，这代表着女性的身体是处于健康的状态，但是如果月经一直没有来就要重视起来，这可能是身体出现了某种疾病的信号，所以女性应该到院检查。