核心提示：节育环是不能在女性的身体里面终身不取的，所以在适当的时间里最好把节育环取出来，不过取环毕竟是一个小手术，所以说在取环后女性朋友有可能会出现不适的症状，在取环后阴道有少量出血是正常的，但是有些女性出现了腰酸痛的症状，那么取环后腰酸痛什么原因呢？

节育环是不能在女性的身体里面终身不取的，所以在适当的时间里最好把节育环取出来，不过取环毕竟是一个小手术，所以说在取环后女性朋友有可能会出现不适的症状，在取环后阴道有少量出血是正常的，但是有些女性出现了腰酸痛的症状，那么取环后腰酸痛什么原因呢?

取环后腰酸痛什么原因

女性在取环之后如果出现腰酸痛的话，很有可能是因为节育环被放置的位置不当，或者是女性的子宫过于后倾，节育环对患者的子宫造成了压迫或者是刺激了骶骨韧带神经等导致的，不过这种情况在临床中是非常少见的，女性在取环之后出现腰酸痛的患者，不要自己判断是不是因为取环导致的，如果出现腰酸痛时要及时与医生沟通，不要擅自盲目取环。

节育环主要的作用就是有效的避免女性怀孕，使男性的精子与女性的卵子在结合时受到干扰而无法怀孕，有些女性总是担心取环出现腰酸痛的情况，专家表示做取环手术一般情况下在术后会有七天左右的阴道部位少量出血的情况，有些女性会有两三天的出血情况，不会超过七天，并且出血量不会太多，部分女性在刚开始的时候会有轻微的腰酸痛，但是在不久之后症状就会慢慢消失，所以说对于取环不要有太大以及太多的顾虑，并且在取环前医生会对患者的身体做相关的检查，符合条件之后医生才会进行取环手术。

取环后腰酸痛什么原因呢?女性在取环后出现腰酸痛的不适症状，有可能是因为节育环的放置位置不当，或子宫后倾节育环的压迫或刺激骶骨韧带神经造成的，但是在临床中是最少见的，所以在这里要提醒女性朋友们，在出现腰酸痛症状时要及时与医生沟通不要自己断定因取环导致。