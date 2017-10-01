取环后一直出血怎么办 这些防护措施少不得

核心提示： 使用避孕环避孕是近年来颇为流行的一种避孕方法，而随着二胎政策的不断开放，越来越多的女性开始想要取环准备生二胎了，又有的女性到了绝经期想要将避孕环取出来，因此就去到医院去进行取环手术，但是有的人却在术后出现了取环后一直出血的问题。那取环后一直出血怎么办？

使用避孕环避孕是近年来颇为流行的一种避孕方法，而随着二胎政策的不断开放，越来越多的女性开始想要取环准备生二胎了，又有的女性到了绝经期想要将避孕环取出来，因此就去到医院去进行取环手术，但是有的人却在术后出现了取环后一直出血的问题。那取环后一直出血怎么办?下面我们一起来详细了解一下!

取环后一直出血怎么办?

对于取环后一直出血怎么办这个问题，首先女性朋友需要知道绝大部分的女性在取环后确实会出现阴道出血的情况，这是因为在取环后刺激到了子宫内膜，从而使得子宫内膜出血引起的阴道出血。一般来说如果出血量不多，且出血持续时间短的，那么都属于正常的生理性表现，但是如果在取环后一直出血，那么就需要引起重视及时做好防护措施了。

(1)在取环后如果女性下体一直出血，且出血量已经远远超过了一个月经周期的经血量，那么一定要及时求助医生进行诊治，以免因为出血过多预防其他一系列的风险事件。

(2)取环后需要定期到医院进行复查，查看子宫的恢复情况，避免其他妇科疾病的出现，这样才能够避免疾病对女性自身健康引发危害。

(3)取环后一直出血怎么办?出血量过多可能会导致女性急性贫血，这个时候可以多吃点补血的药物，又或者是补血的食品，例如桂圆、红枣等食物，补血效果也是非常不错的，希望有出血量过多的女性朋友都可以尝试一下。

以上就是关于取环后一直出血怎么办的相关内容介绍，出血量如果过多，除了要及时求助治疗以外，还需要注意做好取环后的卫生清洁护理，以免因为疏忽大意引起术后感染，给女性朋友的身体健康造成难以逆转的伤害。如果因为自己的问题导致终身伤害出现，想必也是一件令人懊悔的事情了。