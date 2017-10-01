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取环后月经量只有两天正常吗 取环后注意事项有哪些

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2017-10-1439健康网
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核心提示：　　我们知道每个女性朋友都会经历月经来潮，并且每个女性的月经来潮都会在5~7天左右，超出这个范围或者低于这个范围的都需要引起重视。尤其是很多取环后的女性朋友，甚至出现了取环后月经量只有两天的情况。那取环后月经量只有两天正常吗？取环后注意事项有哪些？

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　　我们知道每个女性朋友都会经历月经来潮，并且每个女性的月经来潮都会在5~7天左右，超出这个范围或者低于这个范围的都需要引起重视。尤其是很多取环后的女性朋友，甚至出现了取环后月经量只有两天的情况。那取环后月经量只有两天正常吗?取环后注意事项有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

　　取环后月经量只有两天正常吗?

　　对于取环后月经量只有两天这种情况，事实上很多女性都会出现取环后月经量少的现象，而取环后月经量变少不一定是取环造成的，女性朋友需要考虑自身的原因有关。

　　对于取环后月经量只有两天这种情况，如果在月经周期稳定后仍然存在月经量少的问题，一方面考虑是否是营养缺乏有关，另外一方面考虑是自身身体发育不理想的问题，再者考虑与体内雌激素水平有关。至于取环后月经量只有两天到底是何种原因引起的，建议及时去医院进行检查确诊原因。

　　与此同时在取环后女性朋友也有诸多的注意事项：

　　(1)如果在取环后出现月经量异常的问题，又或者是取环后有身体发热、腹痛等问题，都需要积极到医院进行诊断治疗。

　　(2)取环后一定要在半个月内禁止性生活，另外一定要避免坐浴以及盆浴，避免术后感染的发生。

　　(3)取环后要按照医生处方定时服药，注意做好个人的清洁卫生工作。很多人在取环后就以为万事大吉了，但是恰恰就是这种放松警惕的态度最终就引发了术后感染的问题发生，导致身体出现了炎症一直都反反复复的，到了那个时候再来治疗就非常困难了。

　　以上就是关于取环后月经量只有两天的相关内容介绍，取环后月经量少一定是身体出现了异样，具体是何种原因引起的一定要及时去到医院进行检查，再根据病因对症做好治疗措施。千万不要以为这只是很小的事情就疏于治疗，这样也是极有可能引发大风险出现的。如果到了那个时候再来哭泣或者困恼后悔，想必也是徒劳无功一丝帮助都没有的了！

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