核心提示：女性生理结构相对比较复杂，因此很容易出现妇科问题，而由于健康知识普及不到位，多数女性对症状比较疑惑，比如什么原因能引起外阴坠胀感。

人们现在的生活质量较之以往已经有了很大提升，因此出现问题大家都想要第一时间来解决，那么什么原因能引起外阴坠胀感呢?

什么原因能引起外阴坠胀感，从专业上来说这种症状是由于外阴部位的平滑肌瘤或者是阴道炎导致的，外阴会感觉到重坠，而多数情况下是因为阴道炎造成的，需要女性朋友在日常生活中注意起来，才可以有效预防这种情况发生。

了解什么原因能引起外阴坠胀感，更应该做好阴道炎症预防：

第一、在日常生活中一定要放弃滥用抗生素的习惯，对于平常生活中出现的咳嗽、发烧以及头疼尽可能不吃抗生素药物，毕竟这种药物会抑制有益菌群，而在这种情况下霉菌就会大量的繁殖，因此一定要谨慎使用。

第二、内裤这种贴身接触私处部位的衣物一定要单独清洗，因为霉菌很容易在皮肤表面以及指甲部位大量繁殖，因此内衣裤一定要注意单独清洗，否则会容易让霉菌传播。

第三、妇科清洁剂对于清洗私处有一定效果，但是一定要注意警惕频繁使用，多数清洗剂是酸性的，使用太多会给霉菌的生长营造一个有益生长的酸性环境，因此即便选择护理液也需要挑选弱碱配方的。

第四、公共场所更要多注意卫生，不要使用宾馆的浴盆，在外使用马桶一定要垫上卫生纸。

第五、一旦感染阴道炎，在治疗方面需要夫妻双方的配合，否则还容易让炎症反反复复。

第六、糖尿病人阴道糖原含量会比较高，而且酸度也较高，这种环境非常适宜霉菌成长，一定在控制血糖的时候要更加注意外阴卫生。

关于什么原因能引起外阴坠胀感上述已经做出了介绍，同时对容易致使外阴坠胀发生的阴道炎做出了预防介绍扫，女性朋友在生活中一定要注意起来，才可以有效防止病症发生。