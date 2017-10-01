核心提示：由于种种生理性或者是病理性的因素，女性外阴会出现萎缩现象，而对于这类女性朋友最为关注的莫过于这种现象的恢复情况。

说到外阴部位，大家只知道要注意该部位卫生，殊不知，有很多种问题会导致外阴萎缩，影响夫妻生活的情况下还会让女性丧失自信，那么外阴萎缩能恢复吗?

外阴萎缩能恢复吗，其实导致这种情况出现的原因并不单一，相对较为复杂，并不是每一种情况都可以自然恢复的，好在目前医疗技术是比较先进的，因此可以采用有效的治疗途径来解决这个问题。

外阴萎缩能恢复吗，选对方法没问题

首先、针对外阴萎缩情况可以选择中医来治疗，针对多种类型都可进行治疗，中医是通过调理并平衡营养来达到效果的，这种方法没有副作用，因为渗透性比较强因此效果也比较直接，所使用的药物可以快速渗透在病变的部位，而这个途径会使得病变组织出现凝固性坏死，而且这种变化是不可逆的，但是这种途径却不会损害周围的组织，因此对于女性生育是不会造成影响的。

其次、有些外阴萎缩的出现跟营养不良有关系，而且很多患者还会同时伴随瘙痒的症状，因此可以相应的洗液来治疗，并涂抹相应的药物，这是最为简单的办法。

再次、外阴萎缩的出现要考虑外阴炎症出现，因此需要选择相应的消炎药物，当然在平常生活中也要养成良好的卫生习惯。

最后、妇科炎症同样会导致外阴萎缩发生，比如盆腔炎以及附件炎等等，因此首先要找到是哪种病症治疗的，同时也要少吃刺激性的食物，以免更加刺激，使得炎症更加严重。

外阴萎缩能恢复吗，女性保持良好的心态，积极采用相应办法是可以治愈的，在此也要提醒各位女性朋友，一定要注意生理卫生，这是预防很多妇科病症作为有效的保障，当然如果出现问题也不可消极对待，不可讳疾忌医，要积极进行治疗。