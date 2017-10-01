核心提示：独生子女的政策之下，生完孩子之后上环是很多女性朋友会做的，但是二胎政策的出现使得取环之人络绎不绝，当然也有一些人担心取环的危害。

上环是不打算继续要孩子的家庭会选择的一种长久性避孕措施，但是二胎政策的开放改变了这种现象，想要再次怀孕就必须取环，因此越来越多人开始关注取环的危害有哪些?

取环的危害跟手术不当有关系

月经不调是取环之后很多人存在的一种现象，其实严格意义上来讲，取环这个过程并不会影响到月经周期，但是在取环之后受术者的子宫内环境会受到一定程度影响，发生一定程度的变化，因此才使得有些人在取环之后出现月经周期不稳定的现象，如果在一个月时间内这属于正常现象，但是如果后期依然存在问题，同时还伴随着出血以及腹部疼痛的现象，那么一定要第一时间到医院就诊。

取环之后阴道出现不同情况出血也是取环的危害之一，但是这种情况本身跟月经周期没有关系，跟很多方面都有关系，比如受术者的精神状态以及情绪，而药物以及心理因素等等也会导致不规则出血，如果一周以内属于正常情况，否则也需要引起重视。

认识取环后注意事项可有效避免取环的危害

虽然说取环手术比较简单，但是也会对女性健康造成伤害，因此在手术之后一定要注意休息，最有一天以内卧床休息，在一周以内也不要进行体力劳动，在两周以内要禁止夫妻生活，除此以外，还需要禁止坐浴，以免出现感染现象，而且在术后还需要保持阴道的卫生，要每天用温水清洗，在饮食上多吃富含蛋白质以及补血的食物。

只要手术过程专业术后护理得当，是完全没有必要担心取环的危害的，但是受术者也要清楚，取环之后不要马上怀孕，一般需要过三个月时间再受孕，这样可以给子宫充足的时间来恢复，毕竟避孕环对于子宫内膜组织会产生一定影响，因此一定要将可能出现的危害降到最低。