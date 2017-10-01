核心提示：女性一定要关注私处卫生，否则将可能导致一些妇科病症发生，而护理私处环境的方法让人关注，有些人选择盐水洗外阴，这种方法是否可取还需要进行了解。

目前科技越来越发达，网络的普及使得人们在遇到事情的时候可以向更多人进行咨询，很多女性朋友听从别人建议会选择盐水洗外阴，但是在做这件事情之前还需要认识盐水洗外阴有什么好处?

盐有一定的杀菌作用，因此一些女性在生活中会选择用盐水清洗外阴，在做这件事情之前一定要清楚盐水洗外阴有什么好处，如果不慎还会对身体造成危害，那么一定要引及时悬崖勒马。盐水是有一定的抑菌效果，但是女性的生殖器官也是非常敏感脆弱的，盐水在杀菌抑菌的时候同时还会对私处环境造成腐蚀，如果长时间使用，还会造成外阴部位酸碱平衡，而且会波及到阴道，破坏阴道的自我保护系统，这样对于私处的环境卫生反而是不利的，因此还在关注盐水洗外阴有什么好处的人，还是要禁止使用这种方法。

正确预防阴道炎的方法

首先、要保持私处的卫生，保持外阴部位的干爽环境，只有做到这一点才可以避免细菌在外阴部位滋生，女性朋友在上完厕所之后，一定要注意擦拭外阴以及尿道口的残留物质，减少感染的可能性。

其次、要保持贴身衣物的干净，内裤是直接接触女性生殖器官的，因此如果在衣服上附着有细菌，将会直接影响到私处卫生，因此一定要勤换内裤。

再次、一定要保障夫妻生活的卫生，在同房的时候最好使用避孕套，这样才可以避免配偶将细菌带入到女性阴道周围，导致妇科炎症发生。

最后、如果患上妇科病症，一定要注意及时治疗，且不可盲目用药，首先要找准原因，然后再针对每个人的不同情况针对性进行治疗才好。

盐水洗外阴有什么好处，用这种方法的种种后果上述已经做出了介绍，如果想要保持外阴清洁，还是要选择专门的清洗液，配合专业的使用方式就可以达到好的护理效果。