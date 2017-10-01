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外阴长粉刺是怎么回事　外阴长了个大痘像粉刺怎么办

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2017-10-1439健康网
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核心提示：　　对于女性朋友而言外阴是一个极其隐私的部位，但与此同时也是极其脆弱需要小心呵护的。生活中很多女性都会出现外阴长粉刺的情况，对此她们是既尴尬又不知所措。那外阴长粉刺是怎么回事？外阴长了个大痘像粉刺怎么办？

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　　对于女性朋友而言外阴是一个极其隐私的部位，但与此同时也是极其脆弱需要小心呵护的。生活中很多女性都会出现外阴长粉刺的情况，对此她们是既尴尬又不知所措。那外阴长粉刺是怎么回事?外阴长了个大痘像粉刺怎么办?下面我们一起来详细了解一下!

　　在介绍外阴长了个大痘像粉刺怎么办这个问题之前，我们先来看看外阴长粉刺是怎么回事：

　　虽然外阴长痘痘是一件让人难以启齿的事情，但是外阴长痘痘却并不是什么罕见的病症。而外阴长痘痘有生理性的也有病理性的，其中病理性的就包括细菌感染引发的皮肤病，也有可能是因为不洁性行为传染而来的性病，因此外阴长粉刺是一定要注意引起重视的。

　　那外阴长了个大痘像粉刺怎么办?

　　对于外阴长了个大痘像粉刺怎么办这个问题，首先外阴出现了长粉刺的情况，一定要注意区分类型，只有对症治疗，那么治疗的方法才会更加科学有效，而像一些生理性因素引起的痘痘，也不需要经过特殊处理，最后也能够慢慢消失痊愈的。

　　另外对于外阴长粉刺的情况，如果是因为不洁的性生活导致的，那么一定要保证伴侣双方都同时治疗，只有这样才能够最终避免相互交叉传染，久治不愈的可能性发生。与此同时个人的生殖卫生一定要做好，每天都需要换洗内裤，最好用开水来烫洗，避免细菌继续滋生损害阴道健康。

　　以上就是关于外阴长了个大痘像粉刺怎么办的相关内容介绍，虽然外阴长了痘痘确实是非常难堪的事情，但是这并不表示我们要对此视而不见，为了避免病情继续加重损害个人的健康，在出现外阴粉刺后积极的应对措施，科学有效的护理等各个方面都是不可或缺的。

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