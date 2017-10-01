巧祛妊娠纹方法都有哪些 这些小妙招get起来

核心提示： 在怀孕期间准妈妈除了要承受体型的变化以外，也有很多准妈妈还会出现妊娠纹的烦恼。而妊娠纹的出现会在很大程度上影响到皮肤的美观，因此在产后妈妈们可谓是绞尽脑汁想要祛除妊娠纹，但是很多时候由于方法不得当却没有一个好的效果。那巧祛妊娠纹方法都有哪些？

在怀孕期间准妈妈除了要承受体型的变化以外，也有很多准妈妈还会出现妊娠纹的烦恼。而妊娠纹的出现会在很大程度上影响到皮肤的美观，因此在产后妈妈们可谓是绞尽脑汁想要祛除妊娠纹，但是很多时候由于方法不得当却没有一个好的效果。那巧祛妊娠纹方法都有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

巧祛妊娠纹方法都有哪些?

(1)鸡蛋清巧祛妊娠纹

将鸡蛋取蛋清部分待用，然后首先对妊娠纹生长的部位进行由内而外的按摩，等到这些局部部位微微发热以后，将鸡蛋清均匀地涂抹在有妊娠纹的地方，然后再次进行按摩帮助鸡蛋清的吸收。使用鸡蛋清一方面可以帮助紧致皮肤，另外一方面还能够慢慢淡化斑纹，只要长期坚持效果也是不错的。

(2)牛奶或者奶制品巧祛妊娠纹

牛奶以及所有的奶制品当中都含有丰富的维生素B6，而维生素B6是一种能够增加皮肤弹性，帮助产妇改善妊娠斑症状的营养元素，因此对于想要巧祛妊娠纹的产妇们，在平时可以适当地多喝点牛奶，这样既可以美白皮肤又可以淡化色斑，当然是一件一举两得的事情。

(3)多吃维生素C丰富的食物巧祛妊娠纹

维生素的成分对于淡化妊娠纹效果是非常显著的，因此对于想要淡化妊娠纹的产妇朋友，可以多吃点维生素C丰富的水果，例如猕猴桃、西红柿、柑橘等水果，产后多吃自然可以起到不错的效果。

以上就是关于巧祛妊娠纹的相关内容介绍，事实上虽然上文介绍的方法对于淡化或者消除妊娠纹都有一定的帮助，但是无法使其彻底消除，因此想要避免这种局面的发生，最好建议还是从孕期开始就注意做好妊娠纹防护措施，这样就能够在产后避免妊娠纹出现带来的烦恼了。