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怀孕分泌物是怎么回事 怀孕分泌物正常吗

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2017-10-0239健康网
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核心提示：　　随着孕期的到来准妈妈的身体会发生一系列的改变，无论是体内激素的变化，又或者是身体外型的改变，甚至连阴道分泌物也会变得特别多，并且分泌物相对平时而言也更加粘稠。那怀孕分泌物是怎么回事？怀孕分泌物正常吗？

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　　随着孕期的到来准妈妈的身体会发生一系列的改变，无论是体内激素的变化，又或者是身体外型的改变，甚至连阴道分泌物也会变得特别多，并且分泌物相对平时而言也更加粘稠。那怀孕分泌物是怎么回事?怀孕分泌物正常吗?下面我们一起来详细了解一下!

　　怀孕分泌物是怎么回事?

　　随着孕期的到来孕妈妈体内黄体酮会不断增加，并且体内新陈代谢也会随之更加活跃，而这些都是导致怀孕分泌物出现且增多的原因所在。尤其是到来孕晚期，为了在分娩时候有足够的润滑让宝宝出生，准妈妈的阴道就会分泌出更多的液体，这就是怀孕分泌物的相关内容。

　　那怀孕分泌物多正常吗?

　　事实上怀孕分泌物多是非常正常的一个孕期生理详细，但是怀孕分泌物多确实会给准妈妈的生活带来一定的不便，同时也容易引发尴尬问题。但是怀孕后由于雌激素的作用，再加上孕期外阴、阴道、宫颈等部位的血流也会尤其加快，而组织水分一旦增多，白带的分泌量自然也会比平时多。因此对于怀孕分泌物多这个问题，这是孕期的正常现象，是不需要经过特殊治疗只要做好相关的护理就能够很好地度过孕期的。

　　孕期分泌物多会使得准妈妈阴道时常处于潮湿状态，这个时候也会对局部皮肤造成刺激，这个时候一定要注意个人卫生，每天都需要换洗内裤保持内裤干燥，这样才能够保证孕期不感染妇科炎症。

　　以上就是关于怀孕分泌物的相关内容介绍，怀孕分泌物多是非常正常的一个生理现象，既然不能阻止怀孕分泌物的出现，那么希望准妈妈们在孕期做好相关的卫生清洁护理措施，并且积极放松心情等，相信就能够很顺利地度过孕期的。


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