核心提示：如果在妊娠时间比较长之后想要进行流产，那么只能通过引产手术来达到效果，本文就来介绍引产手术过程。

流产手术是针对怀孕时间比较短的一种终止妊娠方式，如果怀孕时间比较长，则需要引产手术，那么引产手术过程是怎样的呢?

引产手术过程第一步首选需要进行术前检查，检查项目有很多种，包括阴道分泌物检查、肝肾功能以及血尿常规检查，同时需要通过b超检查来确定胎位的位置在哪里。

第二部就需要进行引产手术，常用的一种无痛引产方式是经过母亲的腹壁，使用一个穿刺针，让一种液体注射到羊膜腔里边，而这种液体药物会在36小时之内引起宫缩，通过这种方式将胎儿排出体外，但是这毕竟是一项手术，因此手术可能会存在一定的并发症，包括出血以及胎盘残留最终导致大量出血，因此这项手术对于医疗机构以及医生的要求是非常高的。

经过引产手术过程之后就需要进行全方位的保养，一定要注意休息，同时还要注意加强营养，在手术之后的一个月内不要从任何体力方面的活动，同时还要禁止接触冷水，在食物上一定要多摄入蛋白质，这样可以帮助患者增加对于病症的抵抗能力，同时可以多吃一些鱼类以及肉类，这些富含蛋白质的食物可以加快身体的恢复。

引产手术危害大，万不得已莫选择

1、患有肾炎的患者肾脏负担会比较重，也就会进一步影响到胎儿的生长发育，因此需要提前引起结束妊娠;

2、在怀孕期间，如若孕妇感觉到胎动消失，需要检查是否胎儿死在子宫内，如果确诊需要第一时间进行手术;

3、患有重度妊娠中毒症的患者，会出现下肢水肿以及呕吐的症状，如果继续妊娠可能会出现抽搐，并会引发子宫大出血，因此需要进行引产;

4、胎儿畸形而且没有办法生存需要立即引产;

5、患有糖尿病或者重度妊娠高血压综合症的患者，对于患者以及胎儿生长不利，需要及时结束妊娠。

本文介绍了引产手术过程，同时也描述了需要进行引产手术的疾病，那么为了孕妇自己以及宝宝的健康，在怀孕期间要时刻关注自身以及腹中胎儿的状态。