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黄体功能不足

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2017-10-0239健康网
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核心提示：　　女性体内有一种元素叫黄体，它一般是在排卵期后形成，从而保证孕激素分泌充足，保证卵泡正常受精正常着床，因此黄体是保证女性正常怀孕的基本前提，而相反如果黄体功能不足就会导致一些非常大的后果，比如导致不孕或者是习惯性的流产等情况。

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　　女性体内有一种元素叫黄体，它一般是在排卵期后形成，从而保证孕激素分泌充足，保证卵泡正常受精正常着床，因此黄体是保证女性正常怀孕的基本前提，而相反如果黄体功能不足就会导致一些非常大的后果，比如导致不孕或者是习惯性的流产等情况。

　　黄体功能不足会导致女性月经失调，月经周期会相对变短而且血量还会比以前增多，对于怀孕的女性也有流产的可能性，甚至也会导致不孕，一般治疗黄体功能不足最常用的方式就是补充体内的孕酮，可以口服或者注射相关药物便可，再配合一些食疗会有一些辅助作用的，因此可以了解一些关于补充黄体的食品，比如在月经期过后可以经常饮用一些红枣桂圆枸杞的水;黑豆加糯米做成粥也可以，如果可以还可以加红薯、山药、板栗等类似如此等植物可多食用，对身体有好处。

　　其实对于女性黄体功能不足的最好治疗方式还是建议食用中药，通过专业的医生配一些专业的中药治疗，当然这是一个比较长期的过程，因为中药的药性比较弱，它是通过慢慢调理为治疗方式，这种调理的过程到一定的程度时会启到治疗的作用。患有黄体功能不足的原因主要是黄体期异常，因为女性的子宫内的子宫内膜分泌的延迟或者发生了变化造成的子宫内膜孕激素异常分泌体黄体功能不全，这种情况发生的机率较大，或者也有子宫异位、子宫内膜异位等都会引起黄体功能不足。

　　女性如果发生了黄体功能不足一定要先到医院进行专业的检查再针对性的治疗，不建议食用西药，虽然会一针见血的可能会及时治愈或者改善，但这种非调理性的治疗以后会有复发的可能性，因此女性在日常生活中一定要注意一些细节，如果有发现自己身体有些异常早发现早治疗，祝身体健康。

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