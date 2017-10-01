核心提示：苦瓜虽然很苦但是大家都知道，苦瓜的营养价值非常的高，含有各种各样的营养成分，还具有预防和治疗脚气病的作用和维持心脏正常功能促进乳汁分泌跟增进食欲等功效，很多的女性朋友都很喜欢吃苦瓜，因为苦瓜还有另一大功效那就是能够美容，每一到夏季很多女性朋友们都会做凉拌苦瓜，不仅美味还能够美容

苦瓜虽然很苦但是大家都知道，苦瓜的营养价值非常的高，含有各种各样的营养成分，还具有预防和治疗脚气病的作用和维持心脏正常功能促进乳汁分泌跟增进食欲等功效，很多的女性朋友都很喜欢吃苦瓜，因为苦瓜还有另一大功效那就是能够美容，每一到夏季很多女性朋友们都会做凉拌苦瓜，不仅美味还能够美容，很多的女性朋友们怀了宝宝之后就不敢吃苦瓜了，因为不知道吃苦瓜会不会对胎儿有所影响，而且网上还流传着说吃苦瓜可能会引起流产，所以准妈妈都不敢吃了，那么孕妇能吃苦瓜吗?对于这个问题，估计很多准妈妈都很想了解，下面就随着小编一起来了解一下吧。

孕妇能吃苦瓜吗?其实准妈妈们在怀宝宝的期间是可以适当的少量吃些苦瓜的，因为苦瓜不仅能够清热解暑还能够降血压和血糖，准妈妈们在怀宝宝的时候往往有可能出现肥胖的症状，适量的吃一点苦瓜还能够起到控制体重和减肥的作用，虽然吃苦瓜对于人体健康很有好处，但是对于准妈妈们来说苦瓜还是不要吃得太多比较好，要避免因为吃了过多的吃苦瓜而身体造成伤害，还有一个就是因为苦瓜性寒凉，有可能会对人体肠胃造成刺激，所以肠胃不好的准妈妈们不要吃太多的苦瓜，另外还要特别注意的是苦瓜内是含有奎宁的，奎宁估计大家不知道是什么，其实奎宁是能够刺激子宫收缩的，因此有可能引起流产，所以说网上流传吃苦瓜能够引起流产并不是空穴来风，奎宁在苦瓜中的含量很少准妈妈们少吃是并无大碍的，说到这里估计大家对于孕妇能吃苦瓜吗?这个问题都有了一定的了解了吧。

苦瓜营养价值极高，含有多种营养成分，虽然含有奎宁，但是含量很小甚至可以忽略不计，所以准妈妈还是可以吃苦瓜的，不过要注意量，不应吃太多。对于准妈妈们来说把身体养好是最重要的，这样才能够有利于胎儿的发育，日常的生活当中一定要注意休息好，要保持良好的个人生活习惯和作息习惯，还要保持一颗开朗的心态平常的时候多笑一点，这样做对宝宝只有好处没有坏处，以上就是孕妇能吃苦瓜吗?这个问题的答案了，希望能够对大家有所帮助。