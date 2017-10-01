39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

宫颈糜烂用什么栓剂最好 宫颈糜烂护理有哪些注意事项

妇科文章排行榜
2017-10-0239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　对于女性而言宫颈糜烂也是一种极其熟悉的妇科疾病，但是也许很多人可能只剩听说过这种疾病，对于这个疾病的治疗却丝毫不了解，尤其是对于宫颈糜烂治疗该使用哪些药物也很陌生。那宫颈糜烂用什么栓剂最好？宫颈糜烂护理有哪些注意事项？

图片

　　对于女性而言宫颈糜烂也是一种极其熟悉的妇科疾病，但是也许很多人可能只剩听说过这种疾病，对于这个疾病的治疗却丝毫不了解，尤其是对于宫颈糜烂治疗该使用哪些药物也很陌生。那宫颈糜烂用什么栓剂最好?宫颈糜烂护理有哪些注意事项?下面我们一起来详细了解一下!

　　宫颈糜烂用什么栓剂最好?

　　在回答宫颈糜烂用什么栓剂最好这个问题之前，我们先来看看什么是宫颈糜烂：

　　宫颈糜烂主要是是宫颈处发生炎症而引起的一系列损害，当女性出现宫颈糜烂问题以后，主要会表现出白带大量增多，白带粘稠且有臭味，并且白带的颜色也会呈现发黄的状态，另外有的患者还会出现外阴瘙痒问题，当然她们还会出现尿频、尿急等症状，总而言之宫颈糜烂发病后会对女性造成一系列损害。

　　那对于宫颈糜烂用什么栓剂最好这个问题，答案到底是什么呢?事实上治疗宫颈糜烂用消糜栓效果是非常不错的，因为消糜栓是一款采用纯中药制剂制作而成的，当中含有苦参人参皂苷、片等中药材，使用消糜栓可以起到抗菌消炎、常见炎症恢复作用功效;另外使用消糜栓还可以帮助清热除湿、杀菌止痒，能够帮助宫颈组织慢慢恢复健康，因此宫颈糜烂使用消糜栓效果是不错的。

　　那除此之外宫颈糜烂护理还有哪些注意事项呢?

　　(1)宫颈糜烂的护理首先在卫生清洁上一定要注意，每天用温水清洁阴道，以免细菌滋生导致更为严重的炎症问题;另外建议选择宽松透气的贴身衣物，帮助患处更快地恢复。

　　(2)宫颈糜烂患者在饮食上一定要注意清淡营养，千万不要吃油腻、辛辣、上火刺激等食物，以免对患者造成刺激造成红肿充血的问题。

　　以上就是关于宫颈糜烂用什么栓剂最好的相关内容介绍，无论是使用何种药物进行治疗宫颈糜烂，希望女性朋友都能够做好相关的防护措施，避免产生更为严重的风险事件发生。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

宫颈糜烂用什么栓剂最好

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
5症状是不孕征兆5症状是不孕征兆
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？ 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈