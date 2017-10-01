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取卵的危害大吗?

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2017-10-0139健康网
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核心提示：说起女性的卵子咱们大家都知道吧，是孕育生命的重要途径，你是否还记得上初中的时候生物老师给我们讲课说卵子是跟精子结合形成受精卵然后慢慢再发育成胎儿，其实卵子是女性朋友们与生就俱来的是通过卵巢产生的，如果有些女性朋友们因外身体上其他的一些因素导致的不孕症，想要做试管婴儿的话就有可能先要取卵了

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　　说起女性的卵子咱们大家都知道吧，是孕育生命的重要途径，你是否还记得上初中的时候生物老师给我们讲课说卵子是跟精子结合形成受精卵然后慢慢再发育成胎儿，其实卵子是女性朋友们与生就俱来的是通过卵巢产生的，如果有些女性朋友们因外身体上其他的一些因素导致的不孕症，想要做试管婴儿的话就有可能先要取卵了，有些女性朋友们不了解取卵的危险性怎么样，心有疑惑，那么取卵的危害大吗?估计这是很多人都想知道的问题，下面就随着小编一起来了解一下吧。

　　取卵的危害大吗?取卵伤害的大小那就得看你取卵的多少的程度了，前段时间估计大家都有看这么这么一个新闻名少女为了赚钱卖卵子，然后选择吃排卵药来促进排卵竟然一次性取出21颗卵子，差点把命给丢了，其实少量的取卵在加上取卵之后适当的做一些保养是不会当对身体产生任何的危害的，但是一次性的去很多的乱的话肯定是会对身体有所伤害的，甚至会威胁到生命的危险，我们知道通常情况之下女性朋友们的体内的卵子是在经期前的半个月左右排出，一个月只会排卵一次，而且排出的卵子通常能够1到3天，说到这里估计大家对于取卵的危害大吗?这个问题都有了一定的了解了吧。

　　现在的社会非法代孕组织有很多，有不少年轻的女性朋友们受到金钱的诱惑有可能会选择通过卖卵来赚钱，非法机构代孕人员往往都让女性朋友们通过打排卵针来促使排卵，因为排卵针中使用的是都是一些激素类的药物，所以都会对女性的身体产生危害，另外如果是连续多次的打排卵针来排卵的话那对身体的伤害那是相当的大的，这点女性朋友们一定要注意好，不要为了钱去伤害自己的身体，一般正规的医院如果取卵的话都会通过手术的方式来取卵，然后术后好好的疗养这样对身体是没有什么损害的，以上就算关于取卵的危害大吗?这个问题的答案了，希望能够对大家有所帮助。

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