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怀孕可以吃胡椒粉吗

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2017-10-0139健康网
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核心提示：孕妇是一个特殊的群体，饮食上不可有丝毫马虎，即便是平常非常普通的食材也需要仔细斟酌，而在生活中就有很多人在关注怀孕可以吃胡椒粉吗。

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　　胡椒粉是一种很常见的调味品，在食物中适量加一些可以起到很好的调味效果，但是怀孕可以吃胡椒粉吗?

　　怀孕可以吃胡椒粉吗，对于胡椒粉其实孕妇要少吃，如果可以的话尽量不吃，中医曾有记载，胡椒粉如果多吃的话会耗气伤阴，尤其是在女性怀孕期间，对于这些辛辣刺激性的食物还是要避而远之，这些热性刺激食物会导致人体内热气加重，对于养胎是非常不利的，如果吃的多的话还会刺激胃粘膜导致充血情况发生，严重还会影响到母婴安全，而且在孕晚期食用还会刺激胎儿皮肤，导致一些皮肤问题发生。

　　怀孕可以吃胡椒粉吗，孕妇不可吃但是胡椒粉功效不能忽略

　　胡椒粉主要是胡椒碱组成的，其中还含有多种维生素，包括维生素A、B2等，还有很多种微量元素，比如铜锌等等，虽然说孕妇不能吃胡椒粉，但其实吃胡椒粉也有很多优势 ，因为这种食材性热因此在吃了之后可以达到消痰解暑的效果，因此对于腹泻拉肚子都有很好的效果，吃胡椒粉还可以解毒，可以杀菌抑毒，少量食用胡椒粉还可以增进食欲，因此能达到开胃治疗消化不良的效果。

　　胡椒粉的不宜人群要了解

　　患有痔疮的患者不可多吃胡椒粉，会刺激到肠胃蠕动，导致出血症状;胃肠功能不佳的患者不可吃跳大，尤其是患有胃溃疡的患者不可使用，以免产生炎症，存在发热、便秘以及口干舌燥的人吃胡椒粉会加重病情，有口腔溃疡的患者不可吃胡椒粉，除此以外，高血压患者也要注意不吃胡椒粉。

　　有些东西孕妇总是想吃又不敢吃，因此就想要进行咨询，怀孕可以吃胡椒粉吗，相信在经过了以上内容之后大家也已经了解了吧，孕期饮食一定要注意起来，否则贪图一时美味造成多种问题，对宝宝以及自己的健康都会造成伤害，最后追悔莫及。

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