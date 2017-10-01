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导致肌肤红血丝原因有哪些　红血丝怎么办

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2017-10-0139健康网
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核心提示：　　随着秋天季节的到来气温也开始有所变化，无论是肌肤上还是机体上都会感觉到不太适应，尤其是空气当中的湿度也很不稳定，很多人的皮肤就开始出现红血丝的问题，甚至会使得原本就存在的红血丝更加明显。那导致肌肤红血丝原因有哪些？红血丝怎么办？

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　　随着秋天季节的到来气温也开始有所变化，无论是肌肤上还是机体上都会感觉到不太适应，尤其是空气当中的湿度也很不稳定，很多人的皮肤就开始出现红血丝的问题，甚至会使得原本就存在的红血丝更加明显。那导致肌肤红血丝原因有哪些?红血丝怎么办?下面我们一起来详细了解一下|!

　　在回答红血丝怎么办这个问题之前，我们先来看看导致肌肤红血丝原因有哪些：

　　(1)忽冷忽热的天气一起皮肤泛红问题，再加上秋天一到皮肤锁水功能变差，皮肤得不到应有的屏障作用，对外界的刺激自然就会“招架不住”，遇到忽冷忽热就会出现红血丝问题。因此如果秋冬季节发现自己脸上皮肤红彤彤的，那么就需要引起重视好好做好护理了。

　　(2)长期处于办公室的办公一族，由于长期受到空调的影响而使得皮肤干燥，影响到表层皮肤的供水，这就容易引起皮肤泛红燥热的问题，如果皮肤长期处于这种缺水的“饥渴”状态，就极其容易引发敏感皮肤进而导致红血丝的问题发生。对于办公室一族来说，更容易引起红血丝的皮肤问题，希望大家都能够引起重视好好做好护理哟！

　　(3)过度的去角质、或者使用质量不过关的护肤品，都会对皮肤造成刺激或者负担，使得皮肤失去屏障保护而显现出红血丝的问题。

　　那红血丝怎么办?

　　对于红血丝怎么办这个问题，首先红血丝的肌肤一定要重在护理，需要严格遵循“温和、滋润、抗敏”三大原则，在洁面的时候水温一定不宜过热，使用护肤产品不能含有精或者水杨酸、果酸等成分，注意给肌肤多补水。

　　除了正确地选择护肤品以外，在日常的护理当中尤其是饮食调理上，可以多摄入蛋白质丰富的食物，例如乳制品、豆制品以及新鲜的蔬菜或者水果，都能够帮助紧实血管、增强毛细血管壁的韧性和弹性。

　　以上就是关于红血丝怎么办的相关内容介绍，相信大家在阅读完上文后对于红血丝的出现原因以及应对措施都有了更深入的了解，为了使我们的肌肤更加健康，希望大家在日常生活中注意做好相关的护理措施。

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