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泌乳素高不孕怎么办

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2017-10-0139健康网
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核心提示：　　女性不孕有很多原因，比如输卵管不通，这一项是比较多的病发率，再有就是妇科炎症等，几乎是所有的妇科疾病多多少少都会引起女性不孕。女性体内有一种激素叫泌乳素，它对女性非常重要，它可以保证女性内分泌系统的平衡，也可以保证女性月经正常，正常排卵正常怀孕等情况，如果泌乳素高不孕怎么办？

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　　女性不孕有很多原因，比如输卵管不通，这一项是比较多的病发率，再有就是妇科炎症等，几乎是所有的妇科疾病多多少少都会引起女性不孕。女性体内有一种激素叫泌乳素，它对女性非常重要，它可以保证女性内分泌系统的平衡，也可以保证女性月经正常，正常排卵正常怀孕等情况，如果泌乳素高不孕怎么办?

　　泌乳素高不孕怎么办?

　　女性体内泌乳素正常的值范围是：5～25ng/ml,如果在25ng/ml与35 ng/ml这个范围内，这算是升高，如果超过500ng/ml这个值，那可能真的就要及时看医生做检查，引起高度的警惕性，极有可能就是泌乳素瘤，有可能不太懂，但它就是一种病理性的瘤，它的危害对身体是非常大的，除了会引起不孕会还使患者有生命危险，通常治疗泌乳素高，在可控制的范围内是会食用抗泌乳素的药物，其次是手术，再一个就是化学治疗，当然具体用哪种治疗方式，还是要通过检查后，医生通过患者的情况再确定，配合医生用最合适的方式治疗成功后便可以准备受孕，这个过程是个慢过程，患者不能急于求成，也不要太有心理压力，太容易情绪化，这种紧张的情绪化对治疗疾病会有一定的影响，相信医生就好。

　　特别需要说明一点的是患者体内的泌乳素过高的话，那么女性患者可能对性生活的需求也会变少而且性生活的质量也会相对下降，因此积极配合医生做好调理极为关键。同时泌乳素过高，就会影响到女性卵泡的正常发育与生产，就直接影响到了生活，这种一般是首先通过药物治疗，如果卵泡发育还是不好，有可能就要配合促排卵的药物了，当然这一定是在医生的嘱咐下服用，不要私自用药。针对泌乳素高不孕怎么办这个问题，上边给大家总结了一些资料，最后的建议就是去医院做检查，知道了情况再具体的治疗。

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