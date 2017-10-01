月经不规律到底是不是“病”？

核心提示：经常会遇到年轻女性因痤疮增多、多毛或月经不规律来就诊，这些表现都可以用雄激素增多来解释，但雄激素增多的原因很多，如多囊卵巢综合征、库欣综合征、原发肾上腺皮质增生、生长激素分泌增多等。

经常会遇到年轻女性因痤疮增多、多毛或月经不规律来就诊，这些表现都可以用雄激素增多来解释，但雄激素增多的原因很多，如多囊卵巢综合征、库欣综合征、原发肾上腺皮质增生、生长激素分泌增多等。对于年轻女性，最常见原因为多囊卵巢综合征，但需注意其与多囊卵巢不是一个概念，其具体病因不是很清楚，目前认为其与下丘脑-垂体-卵巢轴功能失常、肾上腺功能紊乱、遗传、代谢、胰岛素抵抗、肥胖等因素有关。

女性主要有两个器官分泌雄性激素：卵巢和肾上腺。

高雄激素产生的原因有：

（1）卵巢或肾上腺皮质分泌过量雄激素。

（2）外周控制雄激素转化的酶的活性增强。

（3）控制雄激素代谢的酶的活性下降，如芳香化酶缺乏，雄烯二酮就不能转化为雌酮，睾酮也不能转化为雌二醇。

（4）某种原因导致性激素结合蛋白(TEBG)增多。

（5）胰岛素抵抗所致的高胰岛素血症，刺激卵巢分泌大量的雄激素。

多囊卵巢综合征主要的临床表现有：

（1）月经不规律、月经稀少、闭经，如发生在青春期，为初潮后不规则月经。

（2）多毛，可见上唇、下颌、胸、背、小腹正中部、大腿上部两侧及肛周的毳毛增粗、增多，同时可伴痤疮、面部皮脂分泌过多、阴蒂肥大等男性化征象。

（3）不孕，多合并不排卵。

（4）肥胖，体重指数≥25。

（5）卵巢增大，有卵泡不成熟表现。

诊断标准：

该诊断是一个排它性的诊断，需要除外其他内分泌疾病，如出现青春期发病、月经和排卵异常、多毛、血LH和（或）LH/FSH比值升高，雄激素水平过高，超声检查有多囊卵巢征象，可诊断。

多囊卵巢综合征患者常有有高胰岛素血症，高胰岛素血症患者容易出现糖尿病及心脑血管疾病，因此多囊卵巢综合征也是糖尿病及心脑血管疾病的高危因素。