核心提示：痛经最难受，女性朋友最怕痛经，却不得每月享受一次。痛经多喝热水有用吗？下文将教你6个治痛经的妙方，痛经女性看看吧。

一提起月经，女性朋友对于每个月都要来一次的惨痛体验是有口难言。痛经的时候离不开热水袋和热水。最新饮水健康知识确认了喝水对痛经的缓解效果。来月经前多喝水补水可以帮助排毒减缓应毒素堆积而导致的痛经，而经期喝水则能安抚情绪，避免烦躁。所以，女性在经期前就要开始多喝水，当然，最好是喝温热的白开水。接下来就随小编一起来了解一下那些关于痛经的事吧！

痛经多喝热水真的错了吗？6个治痛经小妙招



痛经的分类

痛经是指经期前后或行经期间，出现下腹部痉挛性疼痛，并有全身不适，严重影响日常生活者。分原发性和继发性两种。经过详细妇科临床检查未能发现盆腔器官有明显异常者，称原发性痛经，也称功能性痛经。继发性痛经则指生殖器官有明显病变者，如子宫内膜异位症、盆腔炎、肿瘤等。

◆痛经多喝热水是真的

来月经前多喝水可缓解痛经

英国首屈一指的经前综合症专家，理疗法专家，同种疗法医师乔纳森指出目前发现的最有效的办法是多喝水。在经期前，比平时喝更多的水（只是水，不是茶或者咖啡、饮料），大量的水可以带走体内的一些毒素和体内多余的水分。那段期间，最好每日喝不少于八杯水，如果同时能多吃些高纤维食物，效果会更好。

排毒不畅致痛经 多喝水补水帮助排毒

痛经首先要确定自己有没有妇科病。现在人们的生活条件好了，蔬菜相对吃得少，所以每个月月经排出的毒素就比平时多，而且，这些毒素大都集中在腰部，自然就会侵蚀到旁边的神经，产生疼痛。所以，一定要多喝水，来中和、排泄毒素。

一般有痛经的女孩，大部分都会有排毒不畅的困扰，其实这就是缺水的表现。因为人体大肠的主要功能之一，就是吸收小肠送来废弃物的水分，有了水分的润滑，才能将食物残渣和人体废物顺利地排出体外。为了保持全身的营养均衡，很多水分都被胃和小肠在消化食物的时候给消耗掉了，大肠里的水分本来就很少，所以更应补水。

经期多喝水安抚烦躁情绪

血清素可以影响我们的行为和思想情感，这也是缺乏它会导致严重抑郁症的原因所在。尤其是月经期女性，更容易出现该元素缺乏问题。所以月经期间也要多喝水，补充体内血清素，振作情绪，减少烦躁。

◆6个治痛经妙方 痛经女性必看

1、看喜剧放松大脑

当我们全神贯注于影片时，体内产生大量内啡肽，能切断疼痛信号，暂时止痛； 一旦感到愉悦，身体更释放出多巴胺，活化脑细胞膜发挥止痛功效。

2、学眼镜蛇运动

能强化腹肌及承受子宫收缩时的疼痛，有缓和的功效。能避免血流过速，舒解腹部不适。

3、保暖自己

通过喝热水、多穿衣服等方法加热身体，能扩张血管、加快血流、对抗子宫平滑肌收缩，进而减轻疼痛。

4、保持头低臀高姿势

痛经时跪在床上、抬高臀部，保持这种头低臀高的姿势能改善子宫的后倾位置，方便经血外流、解除盆腔瘀血，减轻疼痛和腰背不适症状。

5、慢慢爬行

可减缓子宫收缩时的疼痛，放松腹部的肌肉。通过慢慢爬行，可练习呼吸，以舒缓痛经。

6、多吃素

研究发现，蔬菜、豆类等低脂肪饮食，可改变体内调节性激素的结合球蛋白，进而减少引发痛经的物质合成。特别是大豆，富含一种植物性的雌激素，抑制痛经的效果最为显著。

如果您正受痛经折磨，不如试试这几个治痛经妙方，当然，如果您的痛经很剧烈难以忍受或者还伴有发高烧，又或者经血中出现块状物等症状时，靠这些不花钱的治痛经妙方是不能解决的，应该赶紧看医生。