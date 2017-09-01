女性知识科普 卵泡多大排出

核心提示：孕育新的生命需要卵子跟精子的结合，因此前提需要有优质卵泡排出，这就需要了解卵泡多大排出。

一个健康的宝宝前提需要有一个健康的受精卵，而受精卵需要卵子跟精子的结合，那么卵泡多大排出呢?

卵泡多大排出 优质卵泡是多大

一般情况下如果卵泡大于18毫米的话就属于优势卵泡了，这种卵泡在排出之后可以跟精子结合成为优质受精卵，而这种情况下卵泡的内膜一般在8毫米做哟，当然具体卵泡多大排出每个人情况是不同的，有些在不到15毫米的时候就排出了，也有的到25毫米还不排，而正常优质的卵泡一般在18-25毫米之间。

除了了解卵泡多大排出之后，也要清楚，从初级的卵泡逐渐成长为成熟卵泡一般需要八个等级，而卵泡从第六级到第八级需要10天时间，这也刚好是一个生理期的卵泡期，此后再经过两三天就可以发育到20毫米左右的卵泡并排出来,而且这个大小的卵泡受孕概率更高，因为只有成熟并且破裂的卵泡才可以受精。

女性的排卵日在下次月经之前的14天，一般在排卵期之前的五天连同排卵期之后的四天跟排卵期当天加起来一共十天时间称之为是排卵期。

认识卵泡多大排出 更需准确掌握排卵期症状

1、下腹疼痛：排卵的时候需要冲破薄膜滤泡，而这个时候液体流入盆腔底部会造成出血，但是这种疼痛只会出现几个小时。

2、阴道分泌物增多：在排卵期白带会明显增多，而且质感会呈现透明状，会有鸡蛋清的粘液。

3、排卵期出血：当排除卵泡之后，会导致女性身体内激素水平发生变化，雌激素下降，因此子宫内膜会脱落，因此一些人会在排卵期出现出血症状。

4、体温稍高：卵子排出时体温会出现一定范围升高现象，一般变化在0.5摄氏度。

了解卵泡多大排出之后，其实更重要的是借助优质卵子来孕育自己健康的宝宝，因此大家还需要了解排卵期，准确掌握排卵期对于提高受孕率有很大的作用。