核心提示：每一次提起妇科疾病，都离不开宫颈糜烂，因为就是这种疾病这么着千千万万的女性朋友们，为什么会得宫颈糜烂，这个主要是和大家平时的生活习惯有联系，有些女性朋友们因为不太爱护自己的身体，因为意外怀孕去做人流也会有可能导致宫颈糜烂，还有对于是私处的过度清洁造成损伤也是有可能导致这种病的发生的，前段时间有个女性朋友因为得了宫颈糜烂四处治疗效果都不是很好

每一次提起妇科疾病，都离不开宫颈糜烂，因为就是这种疾病这么着千千万万的女性朋友们，为什么会得宫颈糜烂，这个主要是和大家平时的生活习惯有联系，有些女性朋友们因为不太爱护自己的身体，因为意外怀孕去做人流也会有可能导致宫颈糜烂，还有对于是私处的过度清洁造成损伤也是有可能导致这种病的发生的，前段时间有个女性朋友因为得了宫颈糜烂四处治疗效果都不是很好，然而最近腰又疼了起来，她怀疑是不是因为宫颈糜烂导致的腰疼，那么宫颈糜烂会引起腰疼吗?这个问题估计很多的女朋友都很想了解吧，下面就随着小编一起来了解一下吧。宫颈糜烂会引起腰疼吗?宫颈糜烂这种病确实是会导致腰疼，所以患有宫颈糜烂的女性朋友们如果疼痛的话，先不用着急着去检查腰部，要先考虑是不是因为宫颈糜烂引起的疼痛，因为前面确实是有很多的例子，有些患有宫颈糜烂的患者因为腰疼，所以害怕着急的腰是不是出来什么毛病或者是紧张自己的腰椎是不是出现问题了，跑去医院做全身检查，结果什么问题也没有，所以说如果是因为宫颈糜烂而引起的腰疼的话，大家不要太过于紧张，把病治好了腰疼在状况也会消失的，讲到这里估计女性朋友们对于宫颈糜烂会引起腰疼吗?都有了一定的了解了吧。宫颈糜烂是一种顽固性很强的疾病，所以女性朋友们一定要好好的预防，说它顽固，只因治疗起来确实有点麻烦很容易复发，在日常的生活当中，只要多一点时间的锻炼我们的身体，增强我们的免疫力，平常的时候拥有良好的作息生活习惯，还有讲究卫生，勤换卫生巾，经期的时候尽量避免性生活，拒绝人工流产的事情的发生，可以定期的去做妇科检查，以上就是宫颈糜烂会引起腰疼吗?的答案了，希望能对大家有所帮助。