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宫颈糜烂中度要手术吗 中度宫颈糜烂治疗方法还有哪些

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2017-09-2439健康网
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核心提示：　　宫颈糜烂是一种极为严重的妇科炎症，在临床上为了区分病情轻重会分为宫颈糜烂一度、二度、三度，一般来说宫颈糜烂一度是症状比较轻的，只需要配合医生进行治疗就能够很快好转起来。那宫颈糜烂中度要手术吗？中度宫颈糜烂治疗方法还有哪些？

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　　宫颈糜烂是一种极为严重的妇科炎症，在临床上为了区分病情轻重会分为宫颈糜烂一度、二度、三度，一般来说宫颈糜烂一度是症状比较轻的，只需要配合医生进行治疗就能够很快好转起来。那宫颈糜烂中度要手术吗?中度宫颈糜烂治疗方法还有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

　　宫颈糜烂中度要手术吗?

　　对于宫颈糜烂中度要手术吗这个问题，相信不少患者朋友一听到宫颈糜烂就首先会想到手术治疗。事实上手术治疗主要是针对症状较重的重度宫颈糜烂患者，这些患者宫颈糜烂患处会比较大，再加上因为宫颈炎症的影响可能会出现宫颈肥大等问题，这个时候会需要依赖手术来进行切除。

　　而在面对宫颈糜烂中度要手术吗这个问题上，具体的情况还需要从患者实际的病情出发，如果患者刚刚从宫颈糜烂轻度发展到宫颈糜烂中度，此时还不需要使用到手术治疗的方法，可以采用其他更加简单的方法就能够使身体好起来。

　　那中度宫颈糜烂治疗方法还有哪些?

　　手术治疗中度或者重度宫颈糜烂效果确实是不错的，但除此之外也可以采取药物治疗或者物理治疗的方法，这两种方法对于症状较轻，尚未有其他损害的宫颈糜烂而言，治疗起来既可以减轻患者的经济负担，同时也可以减轻患者的健康损害。

　　以上就是关于宫颈糜烂中度要手术吗的相关内容介绍，目前来说治疗宫颈糜烂主要考虑以手术治疗为主，同时配合进行药物治疗等辅助，详细的情况建议患者朋友去到当地医院去咨询医生，这样就能够帮助自己获得更加自己的治疗方案，也才能够使自己的身体更快好起来。

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