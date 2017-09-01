宫颈糜烂微波治疗过程怎么样

核心提示：宫颈糜烂在目前生活中的患者人群正逐渐增多，患者也希望借助一种方法可以早日恢复，本文就来介绍宫颈糜烂微波治疗过程。

宫颈糜烂是困扰着很多女性健康的一种妇科病症，当然想要治疗方法也有很多，微波治疗是近几年才出来的一种，那么宫颈糜烂微波治疗过程怎么样呢?

宫颈糜烂微波治疗过程——第一步：消炎

微波治疗宫颈糜烂是一种物理治疗方法，而且治疗过程简单，患者不用遭受太多的痛苦，当然采用这种方法也需要首先进行消炎，因为宫颈糜烂的出现多数是由于阴道炎导致的，因此解决炎症才可以阻止疾病反反复复，才可以进行下一步。

宫颈糜烂微波治疗过程——第二步：去除表面细菌

采用微波治疗这种方法接下来就需要消除宫颈部位的细菌，这样更加有利于治疗的成功。

宫颈糜烂微波治疗过程——第三步：进行治疗

前边的一切都是为了更好的治疗，为了提高成功率而做的准备，接下来就需要采用微光其实也就是一种激光，使得糜烂阻止炭化结痂，而在治疗之后三周时间左右结痂会脱落，在治疗面上会出现新的麟状的上皮。

宫颈糜烂微波治疗过程——第四步：术后护理

采用微光治疗宫颈糜烂之后也会出现阴道排液的现象，这个时候患者一定要勤换内裤，如果情况严重的话还需要采用卫生护垫，而且伤口需要一段时间才会恢复，在这段时间之内患者也不能进行夫妻生活，否则会造成宫颈创面再一次的损伤，影响宫颈部位的愈合。

本文对宫颈糜烂微波治疗过程做出了介绍，而微光是比较先进的一种办法，患者可以提前进行简单的认识，有一定的基础之后患者不用担心，这种方法治疗过程是非常简单的，但是前提一定要选择一家有保障的机构才好，切莫选择不靠谱的小门诊进行。