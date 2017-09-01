39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

宫颈糜烂微波治疗过程怎么样

妇科文章排行榜
2017-09-2439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：宫颈糜烂在目前生活中的患者人群正逐渐增多，患者也希望借助一种方法可以早日恢复，本文就来介绍宫颈糜烂微波治疗过程。

图片

　　宫颈糜烂是困扰着很多女性健康的一种妇科病症，当然想要治疗方法也有很多，微波治疗是近几年才出来的一种，那么宫颈糜烂微波治疗过程怎么样呢?

　　宫颈糜烂微波治疗过程——第一步：消炎

　　微波治疗宫颈糜烂是一种物理治疗方法，而且治疗过程简单，患者不用遭受太多的痛苦，当然采用这种方法也需要首先进行消炎，因为宫颈糜烂的出现多数是由于阴道炎导致的，因此解决炎症才可以阻止疾病反反复复，才可以进行下一步。

　　宫颈糜烂微波治疗过程——第二步：去除表面细菌

　　采用微波治疗这种方法接下来就需要消除宫颈部位的细菌，这样更加有利于治疗的成功。

　　宫颈糜烂微波治疗过程——第三步：进行治疗

　　前边的一切都是为了更好的治疗，为了提高成功率而做的准备，接下来就需要采用微光其实也就是一种激光，使得糜烂阻止炭化结痂，而在治疗之后三周时间左右结痂会脱落，在治疗面上会出现新的麟状的上皮。

　　宫颈糜烂微波治疗过程——第四步：术后护理

　　采用微光治疗宫颈糜烂之后也会出现阴道排液的现象，这个时候患者一定要勤换内裤，如果情况严重的话还需要采用卫生护垫，而且伤口需要一段时间才会恢复，在这段时间之内患者也不能进行夫妻生活，否则会造成宫颈创面再一次的损伤，影响宫颈部位的愈合。

　　本文对宫颈糜烂微波治疗过程做出了介绍，而微光是比较先进的一种办法，患者可以提前进行简单的认识，有一定的基础之后患者不用担心，这种方法治疗过程是非常简单的，但是前提一定要选择一家有保障的机构才好，切莫选择不靠谱的小门诊进行。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

宫颈糜烂微波治疗过程

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

得了肺癌还能活多久得了肺癌还能活多久
反复痛经警惕妇科病反复痛经警惕妇科病
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 这个糖尿病并发症为何“不痛”？ 这个糖尿病并发症为何“不痛”？

俗话说：“通则不痛，不通则痛。”但为什么有时候却不灵了…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈