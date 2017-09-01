谁知道紫草油治疗宫颈糜烂吗

核心提示：宫颈糜烂在生活中不少见，而在治疗方面主打手术这种方式，因此日常生活中也出现了很多种偏方，比如紫草油，想要知道紫草油治疗宫颈糜烂吗。

宫颈糜烂的出现跟妇科病症有很大的关系，比如阴道炎就很容易诱发宫颈糜烂，因此疾病的治疗备受关注，但是紫草油治疗宫颈糜烂吗?

紫草油治疗宫颈糜烂吗，还需要从材料以及制作过程使用过程来了解，紫草油的主要材料是香油跟紫草，选择半斤香油，然后准备一块钱的紫草足以，将这两者放到日常炒菜锅里用小火来加热，等到油烧开之后晾凉，转入干净密闭的容器当中，这就算准备完毕。使用紫草油还需要准备一次性阴道扩阴器跟医用棉签。

当所有东西都准备齐全之后就要使用了，流程跟去医院检查宫颈糜烂一样，放置扩阴器，让老公配合，当看到糜烂的地方之后就用棉签将宫颈上的白带粘掉，再换一个新的棉签粘上紫草油涂抹在宫颈发红的地方，隔一天一次，具体的使用次数需要根据每个人的严重情况有所差异。

了解了紫草油的使用过程，才可以详细认识紫草油治疗宫颈糜烂吗，这种方法虽然在民间也有使用，但是从专业角度上药物的熬制保存等医生都存在疑惑，并未在无菌环境下进行，因此稍有不慎就有可能会导致感染，增加治疗的难度。

此外，使用扩阴器的过程也是极其危险的，如果使用不慎还有可能会导致伤害，虽然也有一些患者在使用之后误打误撞有一定的效果，但是糜烂恢复跟自草药的使用是否有关不得而知，因此有关专家建议，紫草油治疗宫颈糜烂吗，目前尚无结论，但是使用还需要谨慎，切忌不可病急乱投医。

很多人都在关注紫草油治疗宫颈糜烂吗，毕竟宫颈糜烂这种病症困扰着很多女性的健康，而且选择中医以及西医疗程太长，因此目前比较有效的方式为物理治疗，包括微波治疗等等，也有疗效好痛苦少甚至费用低的优势，因此治疗方法的选择还是需要选择有保障的才好。