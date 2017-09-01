核心提示：女性朋友等到了生育年龄的时候，往往会特别关心自己的身体情况。要知道现在很多妇科问题往往会影响到一个人的生育能力。多囊卵巢综合症是女性朋友常见的一种复杂疾病，平时大家要注意及时的检查自己是否患上这一疾病。下面看看，多囊卵巢综合症b超能检查出来吗？如何检查？

女性朋友等到了生育年龄的时候，往往会特别关心自己的身体情况。要知道现在很多妇科问题往往会影响到一个人的生育能力。多囊卵巢综合症是女性朋友常见的一种复杂疾病，平时大家要注意及时的检查自己是否患上这一疾病。下面看看，多囊卵巢综合症b超能检查出来吗？如何检查？

多囊卵巢综合症b超能检查出来吗？多囊卵巢综合症b超能检查出来的。通过b超检查，病人可以了解到双侧卵巢对称性的增大的情况，而有的人还可能会出现卵巢内有大小不一的小囊，一般直径在2-6mm。

多囊卵巢综合症b超能检查出来吗？其实除了使用B超检查外，大家还可以配合其他检查方法，这样才能更好的确诊是否患上多囊卵巢综合症。检查多囊卵巢综合症的方法还有激素测定。一般来说，如果是患上了多囊卵巢综合症的话，那么雄性激素水平会增高，相对应的雌性激素水平会下降。另外还可以通过子宫内膜活检方法检查多囊卵巢综合症。一般来说，做子宫内膜活检通常是在月经前或是在月经时期进行。

除了采用一些仪器进行检查多囊卵巢综合症外，日常还可以通过疾病发出的一些警告或是症状来识别。如患上了多囊卵巢综合症的话，70%的人群都会有月经紊乱情况出现，所以如果在平时的月经中，在好几个月都出现了月经紊乱问题的话，建议此时大家最好是能够到医院找到相关医生咨询了解。

总的来说，多囊卵巢综合症b超能检查出现。一旦检查确诊是患上了多囊卵巢综合症的话，那么病人就要注意从现在开始，积极配合医生，正确进行治疗多囊卵巢综合症。