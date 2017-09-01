女人胸部胀痛怎么回事

核心提示：胸部胀痛是很多女人都会遇到的一种情况，很多人在关注胸部胀痛怎么回事，其实一些生理性以及病理性的原因都可能会引发胸部胀痛的情况发生。

说到胸部胀痛，相信生活中很多女人都有所感触，这种情况的出现概率是很高的，那么到底胸部胀痛怎么回事呢?

胸部胀痛怎么回事，两个方面来了解

其一：周期性乳房胀痛

这种情况跟女性的生理周期有关系，在生理期之前女性朋友会出现胸部胀痛的现象，这是正常的现象，也属于生理性的，这是由于体内激素出现变化而造成的，在35岁之前的育龄女性身上更为常见。

其二：非周期性乳房胀痛

胸部胀痛怎么回事?相比于上一种来说，非周期性乳房胀痛更值得重视，这种情况很可能是由于一些疾病造成的，当然患者也无需担心，多数都属于良性病症，比较常见的就是乳腺增生，而判断这种疾病可以通过乳房疼痛以及乳房肿块来进行。

(1)乳房疼痛

乳腺增生患者会出现胀痛或者刺痛的感觉，一般会出现在一侧，疼痛起来甚至不可触碰，对于患者的正常生活都会产生影响，也有一些患者会出现乳头疼痛或者瘙痒的症状，在月经之前会更为严重，在行经之后疼痛会缓解，而且疼痛还会随患者的情绪而出现变化。

(2)乳房肿块

判断乳腺增生的另一个症状就是肿块，肿块可能出现在单侧，也可能出现在双侧，其中片块状最为常见，在月经之前肿块会变大变硬，行经之后症状会有所缓解。

认识胸部胀痛怎么回事，还需要寻找解决办法

1、西医法

西医会通过控制雌激素来进行治疗，可以缓解症状，但是这种方法可能会导致激素平衡，因此不可长期使用。

2、按摩疏通法

很多乳腺疾病的出现都是因为乳腺不通最终出现淤积导致的，因此想要缓解乳房胀痛症状，还需要从源头来进行，选择一定的方法按摩可以有效促进乳房血液循环，是省钱省力有效的一种办法。

了解胸部胀痛怎么回事之后，首先要确定自己是生理性还是病理性的，如果是后者那么就需要采用对应的方法来进行治疗。