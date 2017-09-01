核心提示：白带是女性健康的晴雨表，而白带发黄属于白带异常的一种，药物可以进行治疗，但是首先要知道白带发黄吃什么药。

白带对于判断女性健康起着重要的作用，而白带发黄是女性生殖器疾病的一种表现，需要引起重视积极治疗，那么白带发黄吃什么药呢?

白带发黄吃什么药?药物属于传统治疗方法

如果白带发黄同时伴随异味跟脓性，患者还同时存在腹痛的症状，属于这种情况一般是由于湿热瘀阻造成的，这种白带发黄吃什么药，可以通过服用妇科千金片以及妇科千金胶囊来进行治疗，当然可以治疗该症状的药物不止两种，但是需要选择清热除湿以及补气化脓的药物，对于患者白带发黄以及精神乏力有很好疗效，但是该类药物多属于抗生素药物，不可长期服用。

除选择内服药物之外，还可以选择外用洗液，可以选择相关栓剂，不过采用这种办法需要掌握使用办法，如果冲洗不到位则没有疗效，如果冲洗太过则会导致阴道菌群失调。

关注白带发黄吃什么药，更需了解白带发黄的原因

白带发黄多数跟阴道炎有一定的关系，尤其是滴虫性阴道炎，如果发现自己内裤上存在黄色或者浅绿色，还会有一定的怪味，导致女性外阴出血瘙痒感觉，这说明存在滴虫侵害女性健康。

如果白带发黄但是质地粘稠，白带呈现出豆渣状样子，则很有可能是霉菌感染导致的，这也是一种病理性白带，需要积极治疗。

白带异常的种类并不单一，因此出现相关症状还需到医院进行全面检查，首先要清楚自己是为何出现，了解引发自己白带发黄的炎症是何，只有针对性选择方法才可以治愈。

白带发黄可以用药物调理，因此很多人都在关注白带发黄吃什么药，但是大家也要清楚，为了健康着想一定不可自行盲目用药，即便去药店购买相关药物，也需要在医生的安排下进行，否则很有可能会延误病情，反而对于治疗不易。