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谁知道小腹疼痛是什么原因

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2017-09-2339健康网
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核心提示：有些女性在日常生活中会出现小腹隐隐作痛的现象，如果只是微微疼痛无需担心，但是如果疼痛频繁发作而且疼痛欲裂，那么就需要知道小腹疼痛是什么原因。

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　　很多女性朋友在平常会出现小腹疼痛的现象，而且有些还会频繁发作，因此患者都想要知道小腹疼痛是什么原因造成的?

　　一、排卵性腹痛

　　处于青春期的女孩子在排卵期时候，如果卵泡破裂流出卵泡液对于腹膜会产生一定的刺激作用，因此如果在每月会出现因此轻微腹痛，这是生理性的，一般表现为一侧腹痛，也有一些女孩子会出现阴道出血的现象，一般在一两天之后会自行恢复，这种不需要特别处理。

　　二、痛经

　　小腹疼痛是什么原因呢，其实痛经是女性身上最为常见的一种腹痛原因，分为原发性跟继发性两种情况，跟一个人的情绪、寒冷等因素有关系，生理期表现明显，如果是继发性症状，那么就需要到医院来检查，并采用相关方法来进行调理。

　　三、卵巢黄体破裂

　　小腹疼痛是什么原因？黄体内出血较多也会导致腹部疼痛，一般下腹部以及一侧会有疼痛的症状，严重患者还会休克，一般在月经的第20到26天表现明显，当出现这种情况之后，患者需要立即去医院就诊。

　　四、与妊娠有关的疾病

　　女性妊娠疾病出现概率也很多，比如先兆流产以及宫外孕等等，疼痛跟出血的速度有关系，这种情况也需要立即到医院就诊。

　　五、急性阑尾炎

　　急性阑尾炎属于一种外科疾病，但是也是小腹疼痛是什么原因的一种回答，单纯性阑尾炎一般会感觉到右下腹出现疼痛，而且在早期还会同时伴随恶心以及呕吐的症状，这种疾病一般需要手术切除来治疗。

　　六、心因性腹痛

　　这种疾病跟患者的心理有关系，当遇到一些事情让自己感觉焦虑以及害怕的时候会出现脸色苍白、腹痛难忍以及头疼头晕的症状，这类患者采用专业办法往往无用，需要采用心理治疗。

　　存在小腹疼痛的患者来说，首先应该要搞清楚小腹疼痛是什么原因，毕竟知道罪魁祸首在哪里，才可以采用专业的方法来进行治疗，上述介绍了几种，如果出现相关症状可以比对自身情况。

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