孕育知识之孕妇可以吃雪糕吗

核心提示：微博女王姚晨在怀孕期间的一条微博“孕妇爱啃冰棍”引起了众多人的关注，但是到底孕妇可以吃雪糕吗这一点是多数人都比较困惑的。

孕妇体温要高于常人，因此为了凉快很多孕妇都很喜欢吃雪糕，而这一观点是否正确引起了争议，到底孕妇可以吃雪糕吗?

孕妇可以吃雪糕吗，切莫图一时凉爽危害自身宝宝健康

首先、孕妇的肠胃功能是比较差的，因此吃太多的生冷食物很容易导致胃肠血管收缩，这样进一步会导致胃液分泌减少，并最终致使消化功能下降，严重的还会出现腹痛腹泻的症状，而且胎儿对于冷的刺激非常敏感，如果孕妇摄入太多食物，胎儿会有躁动不安的表现，因此为了胎儿健康还是少吃或者不吃为好。

其次、女人在孕期生理性比较特殊，鼻以及气管等呼吸道粘膜会充血，有时候还会伴随着血肿，如果吃太多生冷食物，血管充血之后再收缩会导致血液减少，使得局部抵抗力会下降，也会引发咳嗽喉咙疼以及头疼的情况发生，严重的还会造成上呼吸道感染。孕妇可以吃雪糕吗?孕妇大量吃雪糕会导致咽喉遇冷收缩，这样潜伏在咽喉部的细菌会趁虚而入，容易诱发感冒，而且冰冻食物细菌仍可存活繁殖，尤其是一些嗜冷菌以及霉菌，如果孕妇不幸感染还可能会造成流产以及胎儿畸形。

再次、孕妇本身需要大量进食且活动减少，使得肠胃功能减弱，吃雪糕可能会损伤胃粘膜，长期以往还会诱发胃病。

最后、从营养角度来说，雪糕当中含有较高的糖分，会增加患有妊娠糖尿病的风险，因此从营养角度上来说也不可多吃。

孕妇可以吃雪糕吗，上述都是孕妇吃雪糕雪糕的坏处，因此建议不吃，当然如果孕妇实在燥热难耐一定要少吃，切莫为了贪凉而忽视了胎儿的健康，得不偿失，当然最重要的还是要寻找其他更为健康有效的静心方法。