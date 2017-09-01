39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

孕育知识之孕妇可以吃雪糕吗

妇科文章排行榜
2017-09-2339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：微博女王姚晨在怀孕期间的一条微博“孕妇爱啃冰棍”引起了众多人的关注，但是到底孕妇可以吃雪糕吗这一点是多数人都比较困惑的。

图片

　　孕妇体温要高于常人，因此为了凉快很多孕妇都很喜欢吃雪糕，而这一观点是否正确引起了争议，到底孕妇可以吃雪糕吗?

　　孕妇可以吃雪糕吗，切莫图一时凉爽危害自身宝宝健康

　　首先、孕妇的肠胃功能是比较差的，因此吃太多的生冷食物很容易导致胃肠血管收缩，这样进一步会导致胃液分泌减少，并最终致使消化功能下降，严重的还会出现腹痛腹泻的症状，而且胎儿对于冷的刺激非常敏感，如果孕妇摄入太多食物，胎儿会有躁动不安的表现，因此为了胎儿健康还是少吃或者不吃为好。

　　其次、女人在孕期生理性比较特殊，鼻以及气管等呼吸道粘膜会充血，有时候还会伴随着血肿，如果吃太多生冷食物，血管充血之后再收缩会导致血液减少，使得局部抵抗力会下降，也会引发咳嗽喉咙疼以及头疼的情况发生，严重的还会造成上呼吸道感染。孕妇可以吃雪糕吗?孕妇大量吃雪糕会导致咽喉遇冷收缩，这样潜伏在咽喉部的细菌会趁虚而入，容易诱发感冒，而且冻食物细菌仍可存活繁殖，尤其是一些嗜冷菌以及霉菌，如果孕妇不幸感染还可能会造成流产以及胎儿畸形。

　　再次、孕妇本身需要大量进食且活动减少，使得肠胃功能减弱，吃雪糕可能会损伤胃粘膜，长期以往还会诱发胃病。

　　最后、从营养角度来说，雪糕当中含有较高的糖分，会增加患有妊娠糖尿病的风险，因此从营养角度上来说也不可多吃。

　　孕妇可以吃雪糕吗，上述都是孕妇吃雪糕雪糕的坏处，因此建议不吃，当然如果孕妇实在燥热难耐一定要少吃，切莫为了贪凉而忽视了胎儿的健康，得不偿失，当然最重要的还是要寻找其他更为健康有效的静心方法。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

孕妇可以吃雪糕吗

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

反复痛经警惕妇科病反复痛经警惕妇科病
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 经期便秘正常吗？如何调理？ 经期便秘正常吗？如何调理？

女人来月经不仅仅是流血那么简单，在月经期间，除了流血外…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈