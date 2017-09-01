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hcg是什么呢?

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2017-09-2339健康网
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核心提示：对于女性朋友们来说怀孕是一件又惊又喜的事情，你想要孩子怀孕对你来说就是惊喜，而如果是意外的怀孕的话，那么怀孕对你来说就算惊吓了，但是也有一些患有不孕症的女性朋友们，因为身体的原因，想要孩子可是却无奈的怀不上，这也是一种痛苦，而有些女性朋友们因为这个月没来大姨妈，怀疑自己是不是怀孕了

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　　对于女性朋友们来说怀孕是一件又惊又喜的事情，你想要孩子怀孕对你来说就是惊喜，而如果是意外的怀孕的话，那么怀孕对你来说就算惊吓了，但是也有一些患有不孕症的女性朋友们，因为身体的原因，想要孩子可是却无奈的怀不上，这也是一种痛苦，而有些女性朋友们因为这个月没来大姨妈，怀疑自己是不是怀孕了，这个时候去医院医生就要推荐去做血hcg检查了，对于很多年女性朋友们来说她们不知道什么是hcg，那么hcg是什么呢?下面就随之小编一起来了解一下吧。

　　hcg是什么呢?关于hcg其实是医院常用来检测怀孕的的一种方式，hcg用官方的语言来说叫做绒毛膜促性腺激素，血HCG检查是目前为止检查是否怀孕最好准确的一种方式，没有孕妇女性朋友们们血Hcg值一般是小于25IU/L，怀了孕的女性朋友们血Hcg值一般都是大于4000IU/L左右，很多的女性朋友们在和男性过完性生活之后，因为不来大姨妈，害怕自己怀孕，这个时候就很有必要去医院做一个血HCG检查了，一般是性生活一周之后去做血HCG检查比较适合，对于hcg是什么呢?这个问题，估计很多的女性朋友们都有了一定的了解了吧。

　　对于那些去医院做了血Hcg检查之后发现自己怀了孕的女性朋友们，一定要好好的保养好自己的身体，因为孕妇的身体的随着怀孕时间越长就会约虚弱的，平时要注意多加的保暖，对于过于激烈的运动应该停下了，可以用散步来代替运动，还又在怀孕的那一刻就应该停止使用各种的药物了，除非是病情很严重，可以在医生的建议之下适当的用药，还有时尽量过性生活比较好，对于吃东西这方面多吃一些清淡的和有营养的东西这样对宝宝比较有利，以上hcg是什么呢?的答案了，希望对大家有所帮助。

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