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宫颈糜烂用药期间可以带套同房吗 宫颈糜烂护理事项有哪些

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2017-09-2339健康网
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核心提示：　　宫颈糜烂作为一种比较难缠容易反复发作的妇科疾病，生活中不少女性都深受其害备受折磨，尤其是如果在治疗后还不注意做好相关的护理措施的话，就容易使宫颈糜烂问题加重，因此宫颈糜烂的护理在治疗期间是尤为重要的一个环节。那宫颈糜烂用药期间可以带套同房吗？宫颈糜烂护理事项有哪些？

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　　宫颈糜烂作为一种比较难缠容易反复发作的妇科疾病，生活中不少女性都深受其害备受折磨，尤其是如果在治疗后还不注意做好相关的护理措施的话，就容易使宫颈糜烂问题加重，因此宫颈糜烂的护理在治疗期间是尤为重要的一个环节。那宫颈糜烂用药期间可以带套同房吗?宫颈糜烂护理事项有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

　　宫颈糜烂用药期间可以带套同房吗?

　　对于宫颈糜烂用药期间可以带套同房吗这个问题，相信也是很多已婚女性极为关注的。而宫颈糜烂用药治疗除了外敷以外，还会对阴道进行内塞药治疗，在宫颈糜烂用药期间是禁止过性生活的。一方面是女性在宫颈糜烂发病期间身体比较虚弱，即便是戴套同房也容易将外界的细菌带入身体当中，从而引发感染的问题;另外一方面宫颈糜烂用药治疗期间如果同房，就很有可能会对糜烂患处造成刺激，从而使得糜烂组织脱落而出血。宫颈糜烂用药期间可以带套同房吗?为了宫颈糜烂的治疗效果着想，是一定不能够在治疗期间同房的。

　　那除此之外还有哪些护理事项需要注意呢?

　　(1)宫颈糜烂的饮食护理方面：一定要做到清淡营养的饮食护理，千万不要吃辣椒或者生姜生蒜等刺激性食物，以免对患处造成刺激出现充血红肿的问题。

　　(2)宫颈糜烂的卫生护理方面：宫颈糜烂患者一定要时刻保持外阴的清洁，要做到每天用清水清洗外阴1~2次，另外在贴身衣物的选择方面建议选择宽松透气的衣物为主。

　　以上就是关于宫颈糜烂用药期间可以带套同房吗的相关内容介绍，事实上无论是在用药期间需要禁忌同房，在宫颈糜烂的整个治疗期间都是不允许过性生活的，为了使自己的身体更快地恢复到健康的状态，患者朋友一定要谨慎对待这个问题了。

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