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子宫肌瘤可以吃榴莲吗 子宫肌瘤饮食禁忌你知道吗

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2017-09-2339健康网
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核心提示：　　榴莲作为日常生活中极其常见的一款热带水果，具有极其特殊的浓郁气味，喜欢的人会狂热地喜欢榴莲这股特殊的味道，尤其是榴莲甚至是很大一部分女性的最爱。但是榴莲虽好却不是人人的适合的，那子宫肌瘤可以吃榴莲吗？子宫肌瘤饮食禁忌你知道吗？

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　　榴莲作为日常生活中极其常见的一款热带水果，具有极其特殊的浓郁气味，喜欢的人会狂热地喜欢榴莲这股特殊的味道，尤其是榴莲甚至是很大一部分女性的最爱。但是榴莲虽好却不是人人的适合的，那子宫肌瘤可以吃榴莲吗?子宫肌瘤饮食禁忌你知道吗?下面我们一起来详细了解一下!

　　子宫肌瘤可以吃榴莲吗?

　　对于子宫肌瘤可以吃榴莲吗这个问题，首先我们知道榴莲其实是一种营养价值非常高的水果，当中含有诸多营养成分对人体都有不错的补养作用，具有强身健体以及滋阴补阳的作用功效。而要想知道子宫肌瘤可以吃榴莲吗答案到底是什么，就需要从子宫肌瘤的发病原因着手来分析。

　　子宫肌瘤是一种因为体内雌激素分泌失调所引起的，因此子宫肌瘤患者是需要忌食激素含量丰富的水果。而榴莲当中并不含有激素成分，因此子宫肌瘤患者适时解馋也是可以的。但是需要注意的是榴莲是比较燥热的水果，因此为了避免上火还是要少吃点。

　　那除了榴莲要少吃以外，子宫肌瘤饮食禁忌还有哪些呢?

　　(1)有专业的研究表明高脂肪的食物会促进机体内雌激素快速生长，因此对于子宫肌瘤患者而言自然要少吃高脂高糖重口味食物，这样也能够有效减少对子宫的刺激性。

　　(2)辛辣刺激的食物对于子宫肌瘤的病情也丝毫没有帮助，因此子宫肌瘤患者一定要忌食辣椒类以及冻的食物，另外像红枣以及蜂皇浆等热性激素保健品也是要禁忌的。

　　以上就是关于子宫肌瘤可以吃榴莲吗的相关内容介绍，毫无疑问子宫肌瘤患者在饮食上是有着诸多的禁忌的，为了避免子宫肌瘤病情加重，同时帮助自己的身体更快地恢复到健康的状态，希望子宫肌瘤患者都能够重视对自身身体的保养和护理工作。

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