39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

闭经会怀孕吗 闭经对女性健康影响有哪些

妇科文章排行榜
2017-09-2339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　女性正常的月经周期主要是依靠下丘脑以及垂体、卵巢功能等多方协调合作下，子宫内膜就会因为雌激素的刺激而出现周期性反应，在这个过程中任何一个部位出现异常都有可能会引发闭经的问题。闭经虽然是女性老年后都会遇到的，但是如果提前出现闭经症状问题是很严重的。那闭经会怀孕吗？闭经对女性健康影响有哪些？

图片

　　女性正常的月经周期主要是依靠下丘脑以及垂体、卵巢功能等多方协调合作下，子宫内膜就会因为雌激素的刺激而出现周期性反应，在这个过程中任何一个部位出现异常都有可能会引发闭经的问题。闭经虽然是女性老年后都会遇到的，但是如果提前出现闭经症状问题是很严重的。那闭经会怀孕吗?闭经对女性健康影响有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

　　闭经会怀孕吗?

　　对于闭经会怀孕吗这个问题，相信是很多有提前闭经问题的女性都非常关注的。要回答闭经会怀孕吗这个问题，我们需要理解当中的关系到底是怎么样的。事实上闭经后女性会呈现出无排卵的状态，身体内没有成熟的卵子排出，那么闭经的女性自然就不能够正常怀孕。除了绝经期女性以及孕妇会出现生理性闭经以外，其他的闭经问题都属于病理性的，需要及时采取措施进行治疗，这样才能够帮助有生育需求的女性重燃希望当上妈妈。

　　那闭经对女性健康影响有哪些?

　　(1)闭经问题的发生，首先会使得女性无法正常排卵，卵巢也会因为失去滋养而发生卵巢早衰的问题，与此同时女性还会出现皮肤长斑、皮肤松弛无血色、头发干枯脱落等一系列症状表现。

　　(2)需警惕一系列妇科疾病的发生，假如女性闭经问题是因为身体内病变性引起的，例乳多囊卵巢综合症，垂体功能异常、子宫性问题等，都可能会引发更大的疾病病变，为了身体健康着想，希望患者朋友及时做好检查治疗。

　　以上就是关于闭经会怀孕吗的相关内容介绍，当女性因为闭经问题影响怀孕后是一定要及时采取措施进行治疗的。另外导致女性闭经的原因有很多，因为它有可能是局部的或者全身性的器质性病变，也有可能是某种疾病的前驱症状，总而言之当出现不正常的闭经问题后一定要重视。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

闭经会怀孕吗

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

得了肺癌还能活多久得了肺癌还能活多久
反复痛经警惕妇科病反复痛经警惕妇科病
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 这个糖尿病并发症为何“不痛”？ 这个糖尿病并发症为何“不痛”？

俗话说：“通则不痛，不通则痛。”但为什么有时候却不灵了…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈