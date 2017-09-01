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月经期输液治疗盆腔炎有影响吗 盆腔炎治疗方法都有哪些

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2017-09-2339健康网
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核心提示：　　毫无疑问盆腔炎是一种会对女性造成极大健康损害的妇科疾病，甚至如果盆腔炎治疗不及时还会由急性转为慢性，那么治疗起来就会更加困难反复，因此很多患者都在寻求一种适合自己的治疗方法，尤其是在月经期的时候治疗就需要更加谨慎。那月经期输液治疗盆腔炎有影响吗？盆腔炎治疗方法都有哪些？

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　　毫无疑问盆腔炎是一种会对女性造成极大健康损害的妇科疾病，甚至如果盆腔炎治疗不及时还会由急性转为慢性，那么治疗起来就会更加困难反复，因此很多患者都在寻求一种适合自己的治疗方法，尤其是在月经期的时候治疗就需要更加谨慎。那月经期输液治疗盆腔炎有影响吗?盆腔炎治疗方法都有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

　　月经期输液治疗盆腔炎有影响吗?

　　盆腔炎治疗是不能间断的，但是如果这个时候刚好撞上了月经期，那就需要谨慎选择治疗方法了。首先很多女性在治疗盆腔炎的时候都会有医生建议进行输液治疗。那月经期输液治疗盆腔炎有影响吗?一般来说月经期女性本身就会体质虚弱，如果这个时候过多的点滴反而容易使得患者的身体免疫力下降，同时还有可能会导致身体寒凉体质加重，因此月经期输液治疗盆腔炎需要谨慎选择，建议选择更加有利的方式来治疗盆腔炎。

　　那盆腔炎治疗方法都有哪些呢?

　　(1)物理治疗法治疗盆腔炎：物理治疗盆腔炎主要有微波治疗、激光治疗等，这种方法一方面可以有效控制住炎症，另外一方面也能够促进局部血液循环加快，并且还能够改善组织的营养状态，效果也是非常不错的，有需要的朋友可以适宜选择。

　　(2)手术治疗盆腔炎：手术治疗盆腔炎主要是针对重度盆腔炎患者的，为了避免盆腔炎病灶复发的机会，会进行单侧附件切除或者双侧附件切除，但是对于年轻女性会尽量保留卵巢功能，以帮助提高患者的生活质量。

　　以上就是关于月经期输液治疗盆腔炎的相关内容介绍，月经期治疗盆腔炎需要十分谨慎，女性朋友一定不要因为省事就随意去到小诊所去输液治疗，以免引起一些不必要的麻烦对自己的身体造成健康损害。

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