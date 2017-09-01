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子宫内膜薄正常厚度是多少 不同时期厚度不同

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2017-09-2339健康网
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核心提示：　　女性的子宫内膜是随着周期的出现而发生改变的，因此在不同的时期女性的子宫内膜也会出现一定程度的变化，但是有的女性却在常规妇科检查当中出现了子宫内膜薄的问题，对此他们很是不解也不知道为什么自己会子宫内膜薄，更加不懂子宫内膜正常厚度是多少。那子宫内膜薄正常厚度是多少？

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　　女性的子宫内膜是随着周期的出现而发生改变的，因此在不同的时期女性的子宫内膜也会出现一定程度的变化，但是有的女性却在常规妇科检查当中出现了子宫内膜薄的问题，对此他们很是不解也不知道为什么自己会子宫内膜薄，更加不懂子宫内膜正常厚度是多少。那子宫内膜薄正常厚度是多少?下面我们一起来详细了解一下!

　　子宫内膜薄正常厚度是多少?

　　既然文章主要介绍子宫内膜薄以及正常厚度两个问题，那么下面我们首先第一个介绍的就是子宫内膜薄的问题。

　　生活中不少女性都有子宫内膜薄的问题，而导致子宫内膜薄的原因有很多，其中就有全身性因素和局部性因素。而全身性因素主要是指当女性出现内分泌失调的问题，例如雌激素分泌水平低、生长激素缺乏等，那么女性就会存在子宫内膜薄的问题;另外当女性存在子宫内膜损伤、子宫内膜粘连等问题，都会引起子宫内膜薄的问题出现。而一旦出现子宫内膜薄的问题，那么女性的怀孕几率势必会受到极大影响。

　　那子宫内膜正常厚度是多少?

　　说到子宫内膜薄正常厚度的问题，事实上女性的子宫内膜厚度是会随着卵巢的周期性改变而发生变化的，一般来说当女性处于月经期的时候，这个时候就是子宫内膜增生期，其厚度大约会在9~10mm左右，一般都不会低于或者高于这个范围。

　　当女性处于月经期的后半个周期，那么此时就属于子宫内膜的分泌期，此时子宫内膜的厚度会有所减少，大约是5~6mm左右;当女性在月经来潮之前的这个时候，子宫内膜的厚度可达10mm左右。一般来说子宫内膜正常的厚度会在8~12mm左右，无论是任何一个时期只要超出这个范围，都需要引起重视及时治疗。

　　以上就是关于子宫内膜薄正常厚度的相关内容介绍，事实上无论是子宫内膜薄或者子宫内膜厚都会影响女性的怀孕，因此当出现子宫内膜薄或者子宫内膜厚的问题后都要重视，及时去到正规的妇科医院去求助治疗。

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子宫内膜薄正常厚度

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