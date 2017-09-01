自我识别子宫肌瘤 注意这3点

核心提示：怎么知道自己有没有患子宫肌瘤？自我识别子宫肌瘤注意这三点！

子宫肌瘤是女性常见的子宫疾病，现在子宫肌瘤发病率呈现上升的趋势。子宫肌瘤会引发一些系列的症状，如月经不调、腹痛，严重者甚至会引起不孕。那么女性朋友如何自我识别子宫肌瘤呢？

自我识别子宫肌瘤就看这三点

1、是否出现腹痛

子宫肌瘤多数会伴有下腹、腰背或骶尾等部位的疼痛，如果这些部位经常疼痛就要引起注意了。随着子宫肌瘤的增大，会压迫到附近的器官组织，出现蒂扭转、破裂甚至变性等，这些情况都会引起腹部疼痛。

2、是否有白带异常

正常的白带为量少略粘稠，蛋清样的分泌物，在排卵期前后四五天会增多，没有异味。当患上子宫肌瘤后，白带分泌量会增多，甚至出现血性白带，有部分患者会出现大量脓血性排液，甚至有腐肉样组织排出，伴有臭味。

3、是否月经量增多

如果出现以上情况同时伴有长期月经量增多，就更要警惕子宫肌瘤的可能。如果子宫肌瘤生长在粘膜下或肌壁间，多会出现月经量过多、经期延长或不规则阴道出血的情况。引起月经量增多的主要原因是随着子宫肌瘤增长，子宫内膜面积会随之增大，由于雌激素会作用到子宫内膜增生上，而子宫肌瘤妨碍子宫收缩，并影响血循环而使内膜充血。由于长期流血，患者常有不同程度的贫血。