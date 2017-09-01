宫颈炎巴氏二级怎么回事 宫颈炎症状表现有哪些

核心提示： 说到宫颈炎这个话题相信很多女性并不陌生，而宫颈炎带来的健康损害也是不容小觑的。在宫颈炎的详细检查当中，有的患者就会发现当中有一项检查结果写着宫颈炎巴氏二级。那宫颈炎巴氏二级怎么回事？宫颈炎症状表现都有哪些呢？

说到宫颈炎这个话题相信很多女性并不陌生，而宫颈炎带来的健康损害也是不容小觑的。在宫颈炎的详细检查当中，有的患者就会发现当中有一项检查结果写着宫颈炎巴氏二级。那宫颈炎巴氏二级怎么回事?宫颈炎症状表现都有哪些呢?下面我们一起来详细了解一下!

宫颈炎巴氏二级怎么回事?

巴氏分级其实是临床上针对女性阴道的干净程度来进行级别分类，在临床上巴氏分级主要有四级，其中巴氏一级以及巴氏二级都属于正常范围之内，而巴氏二级主要是指受检者阴道提取物在显微镜下所见到的中等量的阴道杆菌以及其他病原体。

而在宫颈巴氏涂片当中，主要是为了检查宫颈炎的严重程度的。其检查的结果又分为五级，每一级都会代表着不同的含义，其中宫颈巴氏的级别越高，那么就意味着宫颈炎病情越严重，也就是说宫颈炎巴氏的检查结果会随着病情的加重而级别升高。一般来说宫颈炎巴氏二级在临床上是非常常见的，但是也有炎症的存在，而接下来需要再针对性进行治疗才可以更好地规避风险。

那宫颈炎症状表现有哪些?

(1)莫名疼痛

当女性患有宫颈炎以后，有可能会在下腹以及腰骶部出现莫名的疼痛症状，但是有时候患者也会出现上腹部的疼痛，这种疼痛会随着月经周期的到来、日常的排便，甚至性生活时都会加重，尤其是当炎症症状加重以后还会向四周蔓延。

(2)白带增多

白带增多是很多妇科疾病的常见症状表现，宫颈炎患者也不例外，当出现宫颈炎的问题以后，患者会出现粘稠的粘液甚至是脓性粘液，也有的患者会出现白带分泌物当中携带有少量的血丝。

(3)尿路不适

受到炎症的影响，患者会出现膀胱三角区以及周围结缔组织受到影响，会出现尿频以及排尿困难等不适症状，需要及时治疗。

以上就是关于宫颈炎巴氏二级的相关内容介绍，宫颈炎巴氏二级的问题并不严重，但是有的患者却误以为这样不需要治疗拖着不管不顾，等到最后病情加重了出现了重度宫颈炎，再来治疗的时候伤害扩大了，治疗难度也增加了，这样的结果想必是任何人都不希望看到的，因此希望患者在出现宫颈炎问题后还是需要及时治疗。