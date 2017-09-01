多囊卵巢打促排卵针有用吗 促排卵针副作用有哪些

核心提示： 毫无疑问女性只有正常的排卵才能够容易受孕当妈妈，但是现实生活中总会有这样那样一些疾病，从而使得女性无法排卵而导致不孕症状的出现，其中多囊卵巢就是这样一种情况，容易出现无排卵、闭经等问题，是需要及时治疗才可以规避不孕问题的发生的。那多囊卵巢打促排卵针有用吗？促排卵针副作用有哪些？

毫无疑问女性只有正常的排卵才能够容易受孕当妈妈，但是现实生活中总会有这样那样一些疾病，从而使得女性无法排卵而导致不孕症状的出现，其中多囊卵巢就是这样一种情况，容易出现无排卵、闭经等问题，是需要及时治疗才可以规避不孕问题的发生的。那多囊卵巢打促排卵针有用吗?促排卵针副作用有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

多囊卵巢打促排卵针有用吗?

毫无疑问多囊卵巢问题的发生容易给女性带来一系列的健康损害，其中就包括月经紊乱、不排卵、女性肥胖、多毛等诸多问题，而女性也容易因为多囊卵巢最终导致不孕症的发生。利用多囊卵巢打促排卵针，确实可以在一定程度上促进女性排卵，有的女性甚至还会在一个月排出多个卵子，由此可见促排卵针确实可以帮助女性排卵。

但是在面对多囊卵巢打促排卵针有用吗这个问题上，用于多囊卵巢属于内分泌失调方面的疾病，也就是说患者机体内丘脑下部、垂体、卵巢轴等多个功能失调，也破坏了相互之间的依赖，最终引起了患者长期不排卵的问题出现。如果在不治疗内分泌的情况下单纯靠打促排卵针，是无法真正解决问题的，因此希望女性朋友能够去到正规的妇科医院去寻求更加科学有效的治疗。

事实上如果随意打促排卵针也有可能会引发一系列的副作用，下面就为大家介绍一下促排卵针的副作用：

(1)长期使用容易加速更年期到来：女性的卵泡数量是非常有限的，长期打促排卵针会促进女性体内卵泡加速成熟，当女性体内卵泡就会完全消耗殆尽，当体内雌激素不再分泌以后，女性的更年期就会提前到来。

(2)滥用促排卵药容易引发一系列疾病：如果随意使用促排卵药物进行治疗，那么体内排卵就容易突然增多，那么人体如果难以承受这种外在介入的生理变化，那么就容易引发一系列的并发症，例如卵巢囊肿、卵巢破裂等诸多问题，有可能会给多囊卵巢患者造成难以逆转的伤害。

以上就是关于多囊卵巢打促排卵针的相关内容介绍，多囊卵巢虽然可以通过打促排卵针来收获一定的治疗效果，但是并非是所有的患者都适宜采用这样方法进行治疗的，同时治疗一定要在专业医生的指导下进行，如果随意打针有可能会引发一系列的健康损害。