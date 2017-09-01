39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

宫颈糜烂能用消糜栓吗 消糜栓治疗宫颈糜烂效果如何呢

妇科文章排行榜
2017-09-1739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　宫颈糜烂作为妇科疾病当中尤为常见高发的一种，其实是宫颈炎保证的一种病变形式，宫颈糜烂的发病固然会给患者的身心健康都带来极大的伤害，因此宫颈糜烂发生后及时有效的治疗是非常重要的。而我们知道宫颈糜烂的治疗方法有很多，其中有的女性会选择用消糜栓来治疗。那宫颈糜烂能用消糜栓吗？

图片

　　宫颈糜烂作为妇科疾病当中尤为常见高发的一种，其实是宫颈炎保证的一种病变形式，宫颈糜烂的发病固然会给患者的身心健康都带来极大的伤害，因此宫颈糜烂发生后及时有效的治疗是非常重要的。而我们知道宫颈糜烂的治疗方法有很多，其中有的女性会选择用消糜栓来治疗。那宫颈糜烂能用消糜栓吗?消糜栓治疗宫颈糜烂效果如何呢?下面我们一起来详细了解一下!

　　宫颈糜烂能用消糜栓吗?

　　说到消糜栓这种药物，其实它是一种用传统中药制作而成的栓剂，具有清热、杀菌、杀虫、祛燥湿等作用功效，因此有很多女性会使用消糜栓来治疗宫颈糜烂。至于宫颈糜烂能用消糜栓吗这个问题，事实上如果是轻度的宫颈糜烂，使用药物例如消糜栓等治疗效果是非常不错的，但是对于中重度的宫颈糜烂，必须采取更加科学有效的治疗，才能够有效治疗好。

　　对于宫颈糜烂能用消糜栓吗这个问题，假如患者只是刚刚患上宫颈糜烂的，使用消糜栓可以有效杀灭一些病原体，同时也能够起到祛腐生肌的作用功效，也就是说轻度宫颈糜烂使用消糜栓，可以起到使糜烂组织剥落，促进新的宫颈组织长出修复的作用，因此此时在专业医护人员的指导下使用消糜栓是非常不错的。

　　但是对于中重度的宫颈糜烂患者，此时患者宫颈糜烂的创面已经比较严重了，单纯使用消糜栓治疗已经不能够完全消灭病菌，使得腐烂组织及时剥落再生，必须还需要结合一系列的物理治疗才会取得较为理想的治疗效果。

　　以上就是关于宫颈糜烂能用消糜栓吗的相关内容介绍，对于使用消糜栓治疗宫颈糜烂的问题，希望患者能够在专业医生的指导下使用，因为通过医生的检查判断能够为患者提供更加合适的治疗方法，也才能够将危害降低到最低。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

宫颈糜烂能用消糜栓吗

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 饮食四原则预防糖友低血糖 饮食四原则预防糖友低血糖

低血糖持续时间超过6小时，则会造成脑细胞不可逆转的损伤，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈