宫颈糜烂能用消糜栓吗 消糜栓治疗宫颈糜烂效果如何呢

核心提示： 宫颈糜烂作为妇科疾病当中尤为常见高发的一种，其实是宫颈炎保证的一种病变形式，宫颈糜烂的发病固然会给患者的身心健康都带来极大的伤害，因此宫颈糜烂发生后及时有效的治疗是非常重要的。而我们知道宫颈糜烂的治疗方法有很多，其中有的女性会选择用消糜栓来治疗。那宫颈糜烂能用消糜栓吗？

宫颈糜烂作为妇科疾病当中尤为常见高发的一种，其实是宫颈炎保证的一种病变形式，宫颈糜烂的发病固然会给患者的身心健康都带来极大的伤害，因此宫颈糜烂发生后及时有效的治疗是非常重要的。而我们知道宫颈糜烂的治疗方法有很多，其中有的女性会选择用消糜栓来治疗。那宫颈糜烂能用消糜栓吗?消糜栓治疗宫颈糜烂效果如何呢?下面我们一起来详细了解一下!

宫颈糜烂能用消糜栓吗?

说到消糜栓这种药物，其实它是一种用传统中药制作而成的栓剂，具有清热、杀菌、杀虫、祛燥湿等作用功效，因此有很多女性会使用消糜栓来治疗宫颈糜烂。至于宫颈糜烂能用消糜栓吗这个问题，事实上如果是轻度的宫颈糜烂，使用药物例如消糜栓等治疗效果是非常不错的，但是对于中重度的宫颈糜烂，必须采取更加科学有效的治疗，才能够有效治疗好。

对于宫颈糜烂能用消糜栓吗这个问题，假如患者只是刚刚患上宫颈糜烂的，使用消糜栓可以有效杀灭一些病原体，同时也能够起到祛腐生肌的作用功效，也就是说轻度宫颈糜烂使用消糜栓，可以起到使糜烂组织剥落，促进新的宫颈组织长出修复的作用，因此此时在专业医护人员的指导下使用消糜栓是非常不错的。

但是对于中重度的宫颈糜烂患者，此时患者宫颈糜烂的创面已经比较严重了，单纯使用消糜栓治疗已经不能够完全消灭病菌，使得腐烂组织及时剥落再生，必须还需要结合一系列的物理治疗才会取得较为理想的治疗效果。

以上就是关于宫颈糜烂能用消糜栓吗的相关内容介绍，对于使用消糜栓治疗宫颈糜烂的问题，希望患者能够在专业医生的指导下使用，因为通过医生的检查判断能够为患者提供更加合适的治疗方法，也才能够将危害降低到最低。