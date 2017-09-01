39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

宫颈中度糜烂要紧吗 该如何治疗中度宫颈糜烂呢

妇科文章排行榜
2017-09-1639健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　宫颈糜烂已然成为了女性人群当中常见高发的一种生殖器官炎症，尤其是在已婚的女性当中约有半数以上的人，都会有不同程度的宫颈糜烂问题出现，毫无疑问宫颈糜烂的发病会给女性的生殖健康造成巨大的影响。那宫颈中度糜烂要紧吗？该如何治疗中度宫颈糜烂呢？

图片

　　宫颈糜烂已然成为了女性人群当中常见高发的一种生殖器官炎症，尤其是在已婚的女性当中约有半数以上的人，都会有不同程度的宫颈糜烂问题出现，毫无疑问宫颈糜烂的发病会给女性的生殖健康造成巨大的影响。那宫颈中度糜烂要紧吗?该如何治疗中度宫颈糜烂呢?下面我们一起来详细了解一下!

　　宫颈中度糜烂要紧吗?

　　说到宫颈中度糜烂要紧吗这个问题，其实在临床当中宫颈糜烂是按照糜烂的面积来进行划分的，按照糜烂的程度主要划分为轻度宫颈糜烂、中度宫颈糜烂、重度宫颈糜烂三种，其中轻度宫颈糜烂主要是指患者体内宫颈糜烂的面积小于子宫颈面积的三分之一的时候，而当宫颈糜烂的面积达到了三分之一以上三分之二一下，那么就属于中度宫颈糜烂。

　　那么宫颈中度糜烂要紧吗?中度宫颈糜烂虽然远不如重度宫颈糜烂导致的伤害大，但是中度宫颈糜烂如果不及时治疗，就有可能会使得糜烂的面积扩大，从而演变成重度宫颈糜烂，因此发生中度宫颈糜烂后千万不要以为没什么大问题而疏于治疗。假如以这种吊儿郎当的态度去面对宫颈糜烂这样宫颈疾病，一定出现扭转病变想必是任何患者都无法承担的，为了自己的健康着想可不能再任性地肆意妄为了。

　　那该如何治疗中度宫颈糜烂呢?

　　说到中度宫颈糜烂的治疗方法，其实中度宫颈糜烂的治疗方法并不是唯一的，可以采用药物治疗、物理治疗，同时也可以采用手术治疗等方法，都可以及时有效地控制住病情。但是在治疗方法的选择上也不是根据患者心情来，喜欢哪个就随意选择的，最终的情况需要根据患者的病情发展来作出最终的选择。

　　(1)药物治疗：对于炎症创面小的糜烂患者，采用抗菌消炎等药物可以起到不错的效果，但是药物治疗显效慢。但是药物治疗的选择还需要最终由医生来进行专业的比对，才能够最终确定使用何种药物使疗效显著，身为患者千万不要随意到小药店去买药私自使用。

　　(2)物理治疗：对于糜烂面积较大的患者，采用微波治疗、激光治疗等都可以有效控制住炎症，但如果操作不好容易引起一系列的后遗症。千万不要为了贪图方便就到家中一些毫无医质的小作坊去寻求治疗，这种做法有可能会导致更大的“灾难”发生。

　　以上就是关于宫颈中度糜烂要紧吗的相关内容介绍，中度宫颈糜烂的发展变化非常快，建议患者朋友在确诊后积极配合医生以便获得科学有效的治疗，并且做好日常的护理措施，这样才能够使糜烂的病情得以控制恢复。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

宫颈中度糜烂要紧吗

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 饮食四原则预防糖友低血糖 饮食四原则预防糖友低血糖

低血糖持续时间超过6小时，则会造成脑细胞不可逆转的损伤，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈