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子宫内膜异位症ca125值会高吗 子宫内膜异位症危害有哪些

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2017-09-1639健康网
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核心提示：　　子宫内膜异位症同样作为常见高发的一种妇科疾病，会在多各方面影响患者的工作与生活，给患者徒增诸多的烦恼，需要及时治疗方可避免其他并发症的发生，同时也才能够有效规避一系列危害的出现。但是有很多时候患者不能分辨自身的症状到底严不严重，那子宫内膜异位症ca125值会高吗？子宫内膜异位症危害有哪些？

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　　子宫内膜异位症同样作为常见高发的一种妇科疾病，会在多各方面影响患者的工作与生活，给患者徒增诸多的烦恼，需要及时治疗方可避免其他并发症的发生，同时也才能够有效规避一系列危害的出现。但是有很多时候患者不能分辨自身的症状到底严不严重，那子宫内膜异位症ca125值会高吗?子宫内膜异位症危害有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

　　子宫内膜异位症ca125值会高吗?

　　对于子宫内膜异位症ca125值会高吗这个问题，相信也是很多女性患者非常好奇的，很多时候她们看到检查结果当中有子宫内膜异位症ca125值，因为不了解会非常担心。那子宫内膜异位症ca125值会高吗?其实单纯靠ca125值并不能准确判断，只能显示有部分数值升高了，具体的升高情况也是因人而异的，需要通过其他的检查才能够判断出来。

　　那子宫内膜异位症危害有哪些呢?

　　(1)月经不调最典型：在子宫内膜异位症的人群当中，几乎都会出现月经不调的问题，其中主要的表现包括月经周期缩短或者延长、月经量突然增多等，这些都表明了因为子宫内膜异位症的出现而使得患者的卵巢功能发生障碍。

　　(2)痛经问题需重视：异位症问题发生后患者还会普遍发生痛经的问题，这种情况多数属于继发性的，很多时候痛经会使得患者疼痛难忍，症状严重的甚至需要服用止痛药方可缓解，由此可见子宫内膜异位症带来的危害是非常大的。

　　以上就是关于子宫内膜异位症ca125值会高吗的相关内容介绍，相信大家在阅读完上文后对于子宫内膜异位症的数值判断都有了一定的了解，也知道单纯靠一个数值是不能很好地判断自身异位症的严重程度的，具体事宜还需要更进一步的检查才能够确定，为了更好地规避危害出现，希望患者朋友能够引起重视积极治疗。

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