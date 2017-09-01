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痛经快速止痛的小妙招有哪些 这些小方法赶紧get起来

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2017-09-1639健康网
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核心提示：　　说到痛经的问题相信几乎每个女性都会遇到过，而痛经虽然看起来只是一个很小的问题，但是长期的痛经除了导致不适以外，还容易引起其他一系列的问题，因此当痛经问题发生以后一定要采取相应的缓解措施，注意呵护好自己的身体免受伤害。下面将为大家介绍几个关于痛经快速止痛的小妙招，下面一起来学习起来吧！

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　　说到痛经的问题相信几乎每个女性都会遇到过，而痛经虽然看起来只是一个很小的问题，但是长期的痛经除了导致不适以外，还容易引起其他一系列的问题，因此当痛经问题发生以后一定要采取相应的缓解措施，注意呵护好自己的身体免受伤害。下面将为大家介绍几个关于痛经快速止痛的小妙招，下面一起来学习起来吧!

　　痛经快速止痛的小妙招有哪些?

　　(1)注意做好子宫保暖措施

　　纤细的腰部曲线固然会为女性增添不少魅力，但是与此同时腰部中子宫也是女性健康的一个敏感区域，假如女性常常穿低腰裤或者漏脐装，就很容易会因为受凉受寒而出现宫寒痛经的问题，因此在痛经快速止痛的小妙招当中，子宫保暖是一个重要的措施。

　　(2)热敷缓解痛经

　　对于女性朋友来说相信不少人都有这样的体验，就是在痛经严重的时候用热水袋甚至是水杯来装上热水，放在小腹处热敷，这样可以让子宫温暖的同时，又能够帮助经血顺利流过宫腔，对于缓解痛经效果也是相当显著的。掌握了这一个关于痛经快速止痛的小妙招，自然能够在很大程度上缓解生理期疼痛不适的问题。

　　(3)足部指压按摩法

　　人体足部有着诸多的重要穴位，其中有一些指压点被认为与人体盆骨部位的气路相连，通过按压这些指压点，能够帮助促进盆骨部位气路疏通，对于缓解痛经也是大有帮助的。

　　以上就是关于痛经快速止痛的小妙招的相关内容介绍，相信大家在阅读完上文后对于缓解痛经都有了更深入的了解，事实上缓解痛经的方法还有很多，例如饮食疗法、艾灸等都是不错的选择，有痛经的女性朋友可以根据自己的喜好来选择合适的方法。

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