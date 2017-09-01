产后阴道有异味怎么办 注意做好这些护理措施

核心提示： 生产会让女性朋友们元气大伤，因此在生产刚刚结束的时候也是女性身体最虚弱的时候，其抵抗力也会大大下降容易引起病菌感染，尤其是如果产后还不注意做好个人的卫生清洁工作，就很容易会引发一系列的阴道疾病，其中产后阴道有异味就是常见高发的一种。那产后阴道有异味怎么办？

生产会让女性朋友们元气大伤，因此在生产刚刚结束的时候也是女性身体最虚弱的时候，其抵抗力也会大大下降容易引起病菌感染，尤其是如果产后还不注意做好个人的卫生清洁工作，就很容易会引发一系列的阴道疾病，其中产后阴道有异味就是常见高发的一种。那产后阴道有异味怎么办?下面我们一起来详细了解一下!

产后阴道有异味怎么办?

(1)对于产后阴道有异味怎么办这个问题，首先我们知道在生产过后妈妈们会有十几天恶露排出的情况。恶露本身就是产妇们体内污血以及毒废物的排出，有可能会有一定的异味。这个时候一定要注意定时更换卫生垫，并且每天用温水来清洗外阴道，以免长时间不换洗导致细菌滋生感染，从而引起产妇阴道异味加重的问题。

(2)产后需要规避阴道炎的发病;很多产妇在产后以为要调养身体就不能碰水，导致长时间不注意个人的生殖道清洁卫生工作，这恰恰容易导致污血沾染外阴道，长时间不注意清洁就容易导致病菌滋生，从而诱发阴道炎的发生，而阴道有异味自然就是逃不过躲不掉的事情了。那产后阴道有异味怎么办?首先一定要及时求助医生科学治疗阴道炎，并且在生活中做好卫生、饮食，以及心情调理等多个方面的护理。

(3)在生产后恶露没有排完之前是不宜马上同房的，因为这样容易将外界的病菌带入阴道内引起阴道感染，从而导致白带异常、阴道有异味等问题。对于产后阴道有异味怎么办这个问题，首先在产后一个月内都需要禁止性生活，给子宫一个修复的时期，以免强行同房导致不良后果出现。

以上就是关于产后阴道有异味怎么办的相关内容介绍，事实上生活中很多产妇都会发生自己在产妇阴道有异味的尴尬事情，希望产妇们能够注意做好相关的禁忌事项，以便更好地规避不良风险的出现。