核心提示： 医院每天有流产的堕胎的女性不下其数，而另一个妇科的科室却因为各种原因自然流产的也不下其数，有时候都怀疑这是怎么了，不想要的来了，想要的没有了，总之都是流产来的。流产是很常见的一种情况，也算是妇科疾病中的一种，这种疾病对女性身体的伤害非常大，流产后的护理对以后的身体素质有直接的影响，流产后白带有异味这是正常的吗？

医院每天有流产的堕胎的女性不下其数，而另一个妇科的科室却因为各种原因自然流产的也不下其数，有时候都怀疑这是怎么了，不想要的来了，想要的没有了，总之都是流产来的。流产是很常见的一种情况，也算是妇科疾病中的一种，这种疾病对女性身体的伤害非常大，流产后的护理对以后的身体素质有直接的影响，流产后白带有异味这是正常的吗?

流产对女性的伤害本来就较大，如果后期不做好护理可能就是雪上加霜，流产后的一些症状也是恢复情况的一种表现，流产后白带有异味，可能就要考虑流产后阴道发生了炎症感染所引起，一般是细菌性感染，应该是有细菌是进入阴道后造成。白带对女性来说并不陌生，它是女性阴道分泌的一种液体，长伴女性左右，主要是起到了润滑、保护阴道的作用，如果白带有异味甚至有的变黄，就表明有妇科疾病发生。

流产后的女性阴道敏感程度比正常女性要强一些，更危险，所以流产后要做好清洁卫生，避免有细菌滋生被引入阴道，而且流产后要绝对禁止夫妻生活，这也是引入细菌的一种方式，流产后白带有异味，首先要去医生查明原因，再针对性的治疗，不能不管，否则会引起更严重的妇科疾病，或者更为严重的疾病，通常大病都是由小病引起，所以这种情况一定要引起重视。

有些女性流产当做小事一样对待，不管是自在流产还是手术流产，都需要特殊的照顾才可，其实流产和正常怀孕生产是一样的，只是怀孕时间长短不同，后期的护理时间长短不一，其它的都一样，也可以说流产对女性的伤害大于足月生产，意外流产或者是手术流产，是突然性的把子宫里的胎囊给流失，本来子宫内满的空间被突击性的掏空这种伤害程度比正常生产要大。所以流产后的护理就十重要，要卧床休息，静待子宫慢慢恢复正常，做好饮食方面的控制，情绪方面的调理都对身体恢复有影响。