39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

产后脸色发黄是什么原因

妇科文章排行榜
2017-09-0339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　女性十月怀孕后就待生产那一朝，经过了死里逃生般的折磨后，终于荣升了新妈妈，为了升职到新妈妈，可谓是付出了说不清的代价，女性产后综合症也是表现众多，大到产后抑郁症，小到妇科炎症，产生的身体素质也比产前下降较多，在这个身体状况的基础上还是开始照顾小孩，对于一个新妈妈来说是新的挑战，产后脸色发黄是什么原因？

图片

　　女性十月怀孕后就待生产那一朝，经过了死里逃生般的折磨后，终于荣升了新妈妈，为了升职到新妈妈，可谓是付出了说不清的代价，女性产后综合症也是表现众多，大到产后抑郁症，小到妇科炎症，产生的身体素质也比产前下降较多，在这个身体状况的基础上还是开始照顾小孩，对于一个新妈妈来说是新的挑战，产后脸色发黄是什么原因?

　　产后脸色发黄是什么原因?

　　女性产后脸色发黄其主要原因是气血不足、产后休息不足、或者是生产后排便不畅毒素堆积太多而引起。在整个生产过程在女性出血量太大，容易造成身体血虚，短时间内想完全恢复太难，经脉受阻，从而影响了气血的流通，明显的气血不足而导致脸色发黄;还有就是经历过生产的女性都知道产后排便简直赶上了生产时的阵痛，这是由于产妇产后运动量减少，而且在怀孕期间胎儿会使骨盆底的肌肉收缩力减小，因此会致使肠内物停留太久，水分被吸收，引起便秘，长久下来会产生毒素而表现出脸色发黄;产后的女性几乎每天都是紧张的精神状态，想着孩子的种种加上自己身体的状况还未完全恢复，这种精神状态会导致体内代谢功能失调，导致脸色难看发黄。还有其它原因，总的来说其实这些都是产后的综合症，适当调整就会有所改善。

　　女性产后要十分注意身体的调养，因为在这个期间身体比较虚弱，多卧床休息，适当的稍稍活动，不要过激的运动，而且要多吃些有营养的食物，包含均衡，照顾宝宝的同时也要让自己有足够的睡眠时间。俗话都说孩子吃奶实际在吸母亲的血，这个说话其实也是有一些道理的，这本人就是被医生告知缺性贫血，脸色发黄，这就是因为喂养孩子的同时营养没有跟上，休息不到位，只有妈妈身体健康，孩子才能健康。作为女性一定要时时爱护自己的身心健康。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

产后脸色发黄是什么原因

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

槟榔会致癌吗？槟榔会致癌吗？
子宫肌瘤怎么治疗子宫肌瘤怎么治疗
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 男人早泄吃什么调理好？ 男人早泄吃什么调理好？

男人早泄吃什么调理好？被早泄困扰的男性不在少数，除了就…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈