核心提示： 女性十月怀孕后就待生产那一朝，经过了死里逃生般的折磨后，终于荣升了新妈妈，为了升职到新妈妈，可谓是付出了说不清的代价，女性产后综合症也是表现众多，大到产后抑郁症，小到妇科炎症，产生的身体素质也比产前下降较多，在这个身体状况的基础上还是开始照顾小孩，对于一个新妈妈来说是新的挑战，产后脸色发黄是什么原因？
女性十月怀孕后就待生产那一朝，经过了死里逃生般的折磨后，终于荣升了新妈妈，为了升职到新妈妈，可谓是付出了说不清的代价，女性产后综合症也是表现众多，大到产后抑郁症，小到妇科炎症，产生的身体素质也比产前下降较多，在这个身体状况的基础上还是开始照顾小孩，对于一个新妈妈来说是新的挑战，产后脸色发黄是什么原因?
产后脸色发黄是什么原因?
女性产后脸色发黄其主要原因是气血不足、产后休息不足、或者是生产后排便不畅毒素堆积太多而引起。在整个生产过程在女性出血量太大，容易造成身体血虚，短时间内想完全恢复太难，经脉受阻，从而影响了气血的流通，明显的气血不足而导致脸色发黄;还有就是经历过生产的女性都知道产后排便简直赶上了生产时的阵痛，这是由于产妇产后运动量减少，而且在怀孕期间胎儿会使骨盆底的肌肉收缩力减小，因此会致使肠内物停留太久，水分被吸收，引起便秘，长久下来会产生毒素而表现出脸色发黄;产后的女性几乎每天都是紧张的精神状态，想着孩子的种种加上自己身体的状况还未完全恢复，这种精神状态会导致体内代谢功能失调，导致脸色难看发黄。还有其它原因，总的来说其实这些都是产后的综合症，适当调整就会有所改善。
女性产后要十分注意身体的调养，因为在这个期间身体比较虚弱，多卧床休息，适当的稍稍活动，不要过激的运动，而且要多吃些有营养的食物，包含均衡，照顾宝宝的同时也要让自己有足够的睡眠时间。俗话都说孩子吃奶实际在吸母亲的血，这个说话其实也是有一些道理的，这本人就是被医生告知缺铁性贫血，脸色发黄，这就是因为喂养孩子的同时营养没有跟上，休息不到位，只有妈妈身体健康，孩子才能健康。作为女性一定要时时爱护自己的身心健康。
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