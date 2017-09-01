产后脸色发黄是什么原因

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核心提示： 女性十月怀孕后就待生产那一朝，经过了死里逃生般的折磨后，终于荣升了新妈妈，为了升职到新妈妈，可谓是付出了说不清的代价，女性产后综合症也是表现众多，大到产后抑郁症，小到妇科炎症，产生的身体素质也比产前下降较多，在这个身体状况的基础上还是开始照顾小孩，对于一个新妈妈来说是新的挑战，产后脸色发黄是什么原因？