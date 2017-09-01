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引产后如何排除残留物 引产后注意事项有哪些

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2017-09-0339健康网
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核心提示：　　相信每个女性都不希望遭遇引产这种伤害，但生活中却仍然有很多女性因为这样那样的原因不得不选择引产手术来终止妊娠，毫无疑问引产对女性的健康损害是非常大的，另外引产后加入残留物不排除干净也有可能引发一系列隐患。那引产后如何排除残留物？

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　　相信每个女性都不希望遭遇引产这种伤害，但生活中却仍然有很多女性因为这样那样的原因不得不选择引产手术来终止妊娠，毫无疑问引产对女性的健康损害是非常大的，另外引产后加入残留物不排除干净也有可能引发一系列隐患。那引产后如何排除残留物?引产后注意事项有哪些?下面我们一起来详细了解一下!

　　引产后如何排除残留物?

　　说到引产后如何排除残留物这个问题，我们来看看到底引产后的残留物到底是指什么东西。事实上引产后女性体内仍然有可能会残留有胎盘以及相关的胚胎组织，同时也还有一些淤血等垃圾废物。在引产过后假如不完全排出残留物，很容易会诱发妇科炎症，有可能会引起阴道出血淋漓不断的问题，因此一定要注意残留物的排出。

　　那对于引产后如何排除残留物这个问题，答案到底是什么呢?首先一定要遵照医生的指导去服用一些促进子宫收缩、排出的药物，例如益母草颗粒或者新生化颗粒等都是极其常用的，但是这些一定要遵照医嘱使用。

　　那引产后注意事项有哪些?

　　(1)在引产过后数天内需注意子宫收缩情况，时刻警惕大出血的危险发生，尤其是在引产后半个月内都要休息静养，千万不要从事高强度工作，以免引起子宫再次受到创伤。

　　(2)因为引产会导致女性失血过多，因此在引产之后一定要注意适当增加营养摄入，千万不要吃生冷以及辛辣刺激的食物，同时也可以多吃些补气血清淤的食物。

　　(3)在个人卫生上一定要注意护理，尤其是下体的卫生清洁要时刻注意，定时更换卫生垫，每天用温水清洗阴道，避免细菌滋生等都是尤为关键的。

　　以上就是关于引产后如何排除残留物的相关内容介绍，引产后残留物的排出是非常重要的，女性朋友一定要根据医生的指导时刻做好相关的防护措施。

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