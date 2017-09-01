女性怀孕生产有剖腹产、顺产两种方式，现在医院剖腹产的选择比较多，可能是因为顺产女性自生受的压力太大，过程太痛苦，而无法承受，相比之下，剖腹产孕妇本身在生产那一刻的痛苦会比顺产好一些，不会有什么突发状况，而且女性的阴道爱损伤程度较少，但产后的疼痛有些和顺产承受的是一样的，剖腹产后宫缩多久会消失。

剖腹产后宫缩多久会消失?

女性不管是剖腹产还是顺产，在生产后每个孕妇都会有不规律的宫缩，宫缩的疼痛程度和个人的敏感程度有关系，有的人疼痛难忍，有的却没有什么异常感觉，不管是哪种，一般少则2-3天会消失，多则10天左右。孕妇产后通过子宫收缩而使子宫恢复到孕前正常大小，这个过程会有这种宫缩疼痛。这种宫缩疼痛会在产后的1-2日内表现出来，可以通过调整睡姿来缓解这种疼痛感，避免长时间的坐、站立等动作，要卧床休息，适当的可以按摩小腹，用热水袋等辅助工具热敷小腹，时间稍稍久一点。哪方法对自己管用就持续个几天，会有帮助。

对于女性不管是哪种生产，都会有宫缩的痛，这还是要看女性的随能力，一般都是可以忍受的。对于剖腹产后宫缩多久会消失，这个没有固定的时间，看个人身体素质来定，剖腹产的女性这种疼痛表现在后期的多，而顺产是前疼痛的更多。产后唯一做的事情就是多休息，适当的小小活动，这样有利于产后子宫内的恶露更好的排出，在饮食方面以清淡为主，这些是从妈妈那一代不开始流传下来的规矩，绝对拒绝油腻和生冷类的食物，多喝些汤之类的补品，有助于身体恢复还有助于奶水量的增长。

怀胎十月对于女性来说是享受，而之后的生产对女性来说是死里逃生，剖腹产的女性可能会避免掉顺产中的陈痛，但在肚子上却留下了永久性的疤痕，而且宝宝的抵抗力也比顺产的宝宝会差一点，如果孕妇和胎儿都正常，还是强烈建议尽量顺产哦。所有女性经过生产这一难关后，以后的生活是在锁锁碎碎的片断中度过，开始做好挑战生活和宝宝带给新妈妈所有的惊喜。