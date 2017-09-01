核心提示： 女性月经不调是一个持久战，治疗和生活习惯都有关系，光治疗不注意也不会有彻底治疗成功，女性月经不调严重影响着身体健康，月经是女性每个月排出身体坏血的必要工作，女性出现月经周期时长不准，经量不规则等都要引起注意，月经不调身体有何症状？

女性月经不调是一个持久战，治疗和生活习惯都有关系，光治疗不注意也不会有彻底治疗成功，女性月经不调严重影响着身体健康，月经是女性每个月排出身体坏血的必要工作，女性出现月经周期时长不准，经量不规则等都要引起注意，月经不调身体有何症状?

月经不调身体有何症状?

月经不调主要是有痛经，月经的周期不固定，有的时候推迟有的时候提前，大部分是延后的情况较多，月经量也不一样，量少的较多，最主要的表现就是这两项，月经的时间和月经的量，简单的表现从而判定是否是月经不调。当然月经不调还有其它的症状，初期表现基本都是这两项。功能性子宫出血、未到年龄就闭经、经前期的综合调等。

女性月经提前，短于21天而且经期的时间太长，连续两周以上，这种属于排卵型功血基础体温双相，而且体温上升不足;月经经期推后并经期短，这种情况女性排卵期较长;月经量多，出血有周期性，常常延长，不规则出血，有损失健康周期性，总流不尽等。这些情况全是月经不调的症状。月经不调也称月经失调 ，是妇科常见的一种妇科疾病，但治疗起来比较困难，还是要检查清楚原因再针对性的治疗，这个过程比较长，中药最为合适，中药治疗女性的气血不足最合适也最有疗效，西药在这方面可能会一针见血，但不能彻底调和身体的状况，中药可以彻底性的调整身体所缺，只是可能要少则半年多则一年两年的服用中药才可，这是比较慢的一个过程。

对于女性月经不调身体有何症状这个问题，大概有了具体的了解，女性月经不调不可小视，时间久会引起妇科炎症等疾病，及早有症状及早就医开始的治疗，在整个治疗过程中女性要保持情绪移情，服用药物的同时要配合清淡的饮食习惯，不要食用辛辣刺激性的食物，配合医生做好治疗，祝健康。