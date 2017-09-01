39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 妇科 > 妇科资讯 > 正文
综合
问医生

月经不调身体有何症状

妇科文章排行榜
2017-09-0339健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　女性月经不调是一个持久战，治疗和生活习惯都有关系，光治疗不注意也不会有彻底治疗成功，女性月经不调严重影响着身体健康，月经是女性每个月排出身体坏血的必要工作，女性出现月经周期时长不准，经量不规则等都要引起注意，月经不调身体有何症状？

图片

　　女性月经不调是一个持久战，治疗和生活习惯都有关系，光治疗不注意也不会有彻底治疗成功，女性月经不调严重影响着身体健康，月经是女性每个月排出身体坏血的必要工作，女性出现月经周期时长不准，经量不规则等都要引起注意，月经不调身体有何症状?

　　月经不调身体有何症状?

　　月经不调主要是有痛经，月经的周期不固定，有的时候推迟有的时候提前，大部分是延后的情况较多，月经量也不一样，量少的较多，最主要的表现就是这两项，月经的时间和月经的量，简单的表现从而判定是否是月经不调。当然月经不调还有其它的症状，初期表现基本都是这两项。功能性子宫出血、未到年龄就闭经、经前期的综合调等。

　　女性月经提前，短于21天而且经期的时间太长，连续两周以上，这种属于排卵型功血基础体温双相，而且体温上升不足;月经经期推后并经期短，这种情况女性排卵期较长;月经量多，出血有周期性，常常延长，不规则出血，有损失健康周期性，总流不尽等。这些情况全是月经不调的症状。月经不调也称月经失调 ，是妇科常见的一种妇科疾病，但治疗起来比较困难，还是要检查清楚原因再针对性的治疗，这个过程比较长，中药最为合适，中药治疗女性的气血不足最合适也最有疗效，西药在这方面可能会一针见血，但不能彻底调和身体的状况，中药可以彻底性的调整身体所缺，只是可能要少则半年多则一年两年的服用中药才可，这是比较慢的一个过程。

　　对于女性月经不调身体有何症状这个问题，大概有了具体的了解，女性月经不调不可小视，时间久会引起妇科炎症等疾病，及早有症状及早就医开始的治疗，在整个治疗过程中女性要保持情绪移情，服用药物的同时要配合清淡的饮食习惯，不要食用辛辣刺激性的食物，配合医生做好治疗，祝健康。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

月经不调身体有何症状

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

槟榔会致癌吗？槟榔会致癌吗？
子宫肌瘤怎么治疗子宫肌瘤怎么治疗
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 男人早泄吃什么调理好？ 男人早泄吃什么调理好？

男人早泄吃什么调理好？被早泄困扰的男性不在少数，除了就…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈